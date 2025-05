El texto de presentación, remitido a la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, cita una frase justamente de Néstor Kirchner que dice "sabemos que el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente; debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona". Con este principio fundante, se organizó una agrupación que lleva el nombre de Primero la Patria. Hasta ahora muestra la participación de una serie de dirigentes y legisladores de las diferentes vertientes del peronismo de todo el país, incluso algunos que estuvieron enfrentados, con el objetivo de habilitar primero un espacio de debate y también de militancia para generar una alternativa para octubre (y también para el 2027) que junto con CFK confronte con el modelo de destrucción social y económica que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

La agrupación se puede considerar federal al ver que hay dirgentes y legisladores, nacionales y provinciales, de casi todas las provincias. Hay algunos que estuvieron en los gobiernos del Frente para la Victoria y que luego se sumaron a otras experiencias peronistas. Otros que incluso formaron parte del gobierno de Alberto Fernández y se fueron dando portazos, pero como todos no abandonaron el peronismo. El espacio, dice el documento de Primero la Patria, busca "construir una unidad federal efectiva, capaz de enfrentar con determinación las políticas neoliberales y excluyentes del actual gobierno".

Es más, en el documento de presentación afirman que tiene como objetivo "ofrecer al pueblo un programa claro y contundente que garantice respuestas concretas frente a la exclusión social, la precarización laboral y la inequidad en la distribución de la riqueza". Todo eso para poder "desplegar al mismo tiempo un desarrollo productivo y social equilibrado en todo el territorio".

"No nos une solo el espanto de las políticas que lleva adelante Milei", afirma Nicolás Trotta que supo ser ministro de Educación del gobierno anterior. El actual presidente del Consejo Académico de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) afirma que la nueva agrupación busca defender el federalismo y unirse para elaborar entre todos estos sectores una propuesta alternativa "que tenga la fuerza y la capacidad de dar respuestas a las necesidades de la sociedad y así recuperar la confianza perdida".

Trotta sostiene que en los diferentes sectores afectados por el modelo económico de Milei hay insatisfacción porque la calidad de vida ha caído, la desigualdad se disparó. Entonces, lo lógico sería que ese malestar sea canalizado por una fuerza política que bien podría ser el PJ para poder transformar la realidad. Esto se consigue, sostiene, generando un debate serio entre los sectores del peronismo para "generar una convocatoria que recuperen a los decepcionados" con el PJ en particular y la política en general.

En esa línea se expresa el documento que emitió Primero la Patria donde sostiene que es preciso "tender puentes con todos los sectores y abrir espacios de diálogo y participación ciudadana, poniendo énfasis en la renovación dirigencial sin desconocer la representatividad de cada sector y los liderazgos que han forjado nuestra identidad partidaria".

Pablo Kosiner, peronista de Salta que supo ser diputado nacional, es otro de los integrantes que se sumó a Primero la Patria. Afirma que es preciso garantizar la unidad del peronismo, incluso más allá de la actual coyuntura. Advierte, eso sí, que la unidad que promueve esta agrupación no termina en los límites del PJ: "Hay que convocar a todos los sectores", señala.

Kosiner también advierte que es imprescindible darle un corte a las internas porque hay que brindarle una respuesta, una alternativa, a los que sufren el modelo. "Hace casi dos años que no se construye un hospital, una escuela y las rutas y caminos están destruidas. Todo esto es el gobierno de Milei", afirma y señala que hay que terminar con que lo del Presidente es simple locura porque que no solo no es cierto, sino que "está todo ideológica y estratégicamente planificado donde buscan desmovilizar a la sociedad. Acá nada es casualidad", explica.

Desde Paraná, la diputada nacional de UxP Blanca Osuna destaca que Primero la Patria es el resultado de una serie de conversaciones que se venían desarrollando entre legisladores y dirigentes del PJ de una gran cantidad de provincias. "Lo importante es que acá estamos representando a la mayoría de las corrientes internas del peronismo. Trabajamos para hacer un frente que vaya más allá del PJ", dice y subraya que es necesario "recuperar la confianza de nuestro pueblo". Como otros dirigentes, señala que si bien las internas no son malas en sí mismo, este no es el tiempo porque "desunidos es la antesala de una derrota que para el país implica que Milei avanzará en una mayor destrucción".