Javier Sanguinetti hará cambios y hasta evalúa la vuelta de Leonel Vangioni de titular. Pero para recibir mañana a San Lorenzo ratificará la ofensiva con las presencias de los juveniles, entre ellos Ramiro Sordo, autor del segundo gol en la victoria ante Banfield. “Me voy a brindar al máximo para ser titular, fue importante la ayuda que me dio el club en todo este tiempo al brindarme un psicólogo deportivo”, valoró ayer Sordo, uno de los chicos del club resistido por el público y que el entrenador apuesta por sostener en el equipo. En el mediocampo la novedad será el regreso de Pablo Pérez.

Newell’s juega mañana a las 20 con San Lorenzo en el Coloso del Parque. Con solo un entrenamiento de fútbol, ayer por la mañana, Sanguinetti no dudó en ratificar a los juveniles que fueron titulares en el estreno del pasado sábado. Sordo y Nazareno Balzi permanecerán en el equipo. Con el gol que le marcó a Banfield, Sordo se hace lugar en la alineación y con el respaldo del entrenador empieza a ganarse la empatía de sus hinchas. “Siempre el club me ha brindado psicólogo deportivo y fue una ayuda muy grande. En mi caso se notó, más allá de la confianza que brinda el equipo y el técnico”, admitió el delantero. “Me estoy soltando un poco más, trato de darle dinámica al equipo con mi juego. Me siento cada vez más cómodo pero me tengo que sacar el miedo a equivocarme. Sanguinetti me pide ser contundente, llegar al área y rematar”, asumió Sordo.

Sanguinetti mantiene la ofensiva porque Francisco González se mostró ayer recuperado de la dolencia muscular que lo llevó a pedir el cambio ante Banfield. En el medio volverá Pablo Pérez, suspendido para la primera fecha, en reemplazo de Marcos Portillo. Mientras que en defensa saldrá Marco Campagnaro, aunque el entrenador aún tiene dudas entre devolver el puesto a Martín Luciano, ausente por sanción en el debut, o definir el regreso de Vangioni.

Mauricio Arboleda y Djorkaeff Reasco se encuentran entrenando con sus respectivas selecciones y se reintegrarán el fin de semana. Por lo cual la alineación para el debut de local será con Macagno; Méndez, Lema, Ditta, Luciano o Vangioni; Pablo Pérez, Fernández, González, Balzi; Sordo, García.

En las boleterías del Coloso del Parque hoy se venderán entradas por Puerta 6 de 13 a 20 y mañana desde las 13 hasta el inicio del encuentro. Hay nuevos precios y los socios deberán pagar para ir a la platea 2800 pesos y 4800 los no socios. Mientras que en las generales se ingresa con cuota de mayo o entrada no socio que cuesta 1800 pesos. Un lugar en la tribuna oficial para socios sale mil mil pesos y para no socios tres mil.