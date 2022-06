En el Día del Periodista, el poeta, ensayista, novelista, dramaturgo, cineasta y periodista argentino Rodolfo Braceli repasó algunos de los encuentros que mantuvo con grandes personajes de la historia local e internacional y habló sobre su nuevo libro, El error de tener frío. Historias escapadas del periodismo.

“Yo me especializo en preguntas pavotas”, bromeó Braceli en AM750, quien además afirmó que con las preguntas más simples se consiguen las revelaciones más profundas. “A Borges le pregunté cuál era la fruta que más le gustaba. Y fue maravilloso lo que me contó. Me dijo: 'Usted quiere seguramente averiguar algo sobre mi relación con mi padre'”, dijo entre risas.

Algo similar ocurrió cuando entrevistó al Premio Nobel Gabriel García Marquez. Braceli reveló que le consultó a “Gabo” cuál de las comidas que cocinaba su madre era su preferida, a lo que él escritor de Cien Años de Soledad contestó que a su madre no le gustaba cocinar porque tenía “15 o 16 hijos” (sic). "Le digo: 'En general, uno sabe cuántos hermanos tiene'. Y me contestó: 'Sí, había uno que era dudoso, pero lo queríamos igual’'.

Woody Allen

Además, Braceli contó cómo consiguió entrevistar al director de Manhattan y Annie Hall, entre otras películas: "Hablé con la encargada de Paramount Pictures y me dijo que escribiera una carta. Le escribí los datos de la revista y una especie de biografía mía. A los dos días ya tenía respuesta del mismísimo Woody Allen", contó.



En este sentido, señaló cómo logró que el director le contestara la carta. "Siempre hay una llavecita que en algún lugar te permite hacer la nota imposible", reveló.

“Creo que la clave de mis entrevistas es que voy con un miedo espantoso. El pánico que tengo hace que los entrevistados se aflojen", bromeó.

Por otro lado, al referirse a la búsqueda de una gran entrevista, Braceli manifestó que en ese género "funcionan todos los géneros literarios". "En un momento me escapo del periodismo y me meto en la ficción con elementos que tienen que ver con la poesía. Pero no en el lenguaje poético, sino en la tensión", subrayó.

Por último, adelantó que publicará un nuevo libro sobre Maradona y reveló que nunca pudo entrevistar al astro del fútbol. "El grado de agradecimiento y veneración que yo tengo con Maradona me inhibió", confesó Braceli.