Rusia dice estar "condenada a interactuar" con Occidente y dispuesta a superar la confrontación

Rusia está "condenada a interactuar" con Occidente y dispuesta a superar la confrontación con los países inamistosos, pero teniendo en cuenta sus intereses nacionales, declaró la presidenta del Senado ruso, Valentina Matviyenko.



"En Rusia no existe la 'occidentofobia'. Estamos dispuestos a superar la actual confrontación pero, naturalmente, sin que esto dañe nuestros intereses", escribió en su blog en el sitio oficial del Consejo de la Federación Rusa, en ocasión de los venideros festejos por el Día de Rusia.



Según la senadora, "vivimos en un mismo planeta y estamos condenados a interactuar. Es muy lamentable que la contraparte no quiera comprender ahora esto", cuando Occidente impone, paquete tras paquete, nuevas sanciones a Rusia por su campaña militar en Ucrania.



"Debemos recordar constantemente que la rusofobia en Europa tiene raíces hondas. Y lo que sucede ahora no es un episodio repentino y de poca duración, sino un componente constante de la vida político-social de Occidente. Y debemos tener en cuenta esto en todo, en la política, en la economía, en cultura", escribió.



La víspera, el presidente ruso, Vladímir Putin, destacó con ocasión del 350 aniversario de Pedro el Grande que cualquier país, pueblo o etnia que aspire a ser una de las potencias líderes en el mundo "debe garantizar su soberanía".



"El país, o es soberano o es una colonia (...), si un país o grupo de países no está en condiciones de tomar decisiones soberanas, entonces ya es en cierta medida una colonia. Una colonia no tiene posibilidades de sobrevivir en medio de una lucha geopolítica tan dura", aseguró.