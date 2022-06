Las películas y series biográficas gustan. En los últimos años, por poner solo algunos ejemplos, los filmes basados en las vidas de Freddie Mercury —cantante y líder de la legendaria banda británica Queen— y de Elton John fueron grandes éxitos y cosecharon elogios de la crítica.



Es por esto que la biopic de Madonna despierta expectativas, tanto en la industria cinematográfica y en el público. La película, que contará la historia de la diva indiscutida del Pop mundial, es un proyecto de Universal Pictures y cuenta —nada más y nada menos— que con la participación de la mismísima Madonna en la dirección.

"El enfoque de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en marcha y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión”, dijo la artista cuando presentó el proyecto de su película ante la prensa mundial.

Desde que se conoció el proyecto, los nombres de las candidatas para ponerse en la piel de la reina del pop son muchos. Sin embargo, hay una actriz que parece aventajar a todas: Julia Garner.

¿Quién es la estrella de Netflix que suena para protagonizar la biopic de Madonna?

Julia Garner es "La candidata" a interpretar a Madonna en la biopic que contará las luces y sombras de la diva de la música pop. Según reveló en exclusiva el sitio especializado de Hollywood Variety, fuentes ligadas a la producción del proyecto, revelaron que la actriz ya recibió la propuesta formal y se espera que confirme su participación en los próximos días.

Garner no es una cara nueva. A sus 28 años, la talentosa actriz y modelo oriunda de Nueva York conoció el éxito y la popularidad por sus papeles en dos series de Netflix. En Ozark, un drama criminal que ya estrenó su cuarta y última temporada, la actriz brilla al interpretar a Ruth. Ese papel le dio grandes satisfacciones: recibió varias nominaciones a premios y le valió dos Emmy.

En Inventando a Anna, Garner se pone en la piel de la estafadora Anna Delvey (cuyo nombre real era Anna Sorokin), quien engañó a los miembros de la alta sociedad de Nueva York al hacerse pasar por una rica heredera alemana.

True blue: el disco de Madonna que la hizo una estrella cumple 36 años

El disco que catapultó a Madonna como reina indiscutida del pop mundial y que la terminó de convertir en su estrella más brillante fue "True blue". El álbum, el tercero de la artista norteamericana, fue lanzado en 1986, y este año cumplirá 36 primaveras.

El disco tuvo hits como "Papa don’t preach", "True blue", "Open your heart" y, el clásico inoxidable "La isla bonita". El año pasado, con motivo de su 35 aniversario, Madonna reeditó este disco fundamental en las plataformas digitales, en su formato original. Esta reedición, además, sumó mezclas ampliadas de varios temas y versiones instrumentales.

"True Blue" le dio a Madonna su segundo récord: fue número uno simultáneo en los ránkings de Reino Unido y Estados Unidos. Además, cada sencillo lideró las listas de éxitos en ambos países.