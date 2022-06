Warner Bros lanzó este miércoles el primer tráiler de “Black Adam”, la película que presenta al actor Dwayne Douglas Johnson, conocido como “The Rock”, como antihéroe del Universo DC.

“Fui un esclavo hasta el día de mi muerte. Después, renací como un Dios. Mi hijo sacrificó su vida para salvarme. Ahora, no me arrodillo ante nadie. En este mundo, hay héroes y villanos. Los héroes no matan a la gente: yo sí”, se escucha decir al actor en este primer adelanto. Sin embargo, se le plantea una incógnita: destruir o salvar el mundo.

El tráiler llega tres años después de que se anunciara la película de Black Adam, eterno rival de Shazam. El retraso se debió a los problemas en la industria cinematográfica provocados por la pandemia de coronavirus.

Black Adam, creado por Otto Binder y C. C. Beck, apareció por primera vez en diciembre de 1945 como villano en los cómics de DC. Se trata de un predecesor antiguo egipcio que se abrió camino hacia los tiempos modernos. Desde principios del siglo XXI, los escritores Jerry Ordway, Geoff Johns y David S. Goyer lo redefinieron como un antihéroe corrupto que intenta limpiar su nombre y su reputación.

¿Cuándo es el estreno de la película “Black Adam”?

La película de “Black Adam”, dirigida por Jaume Collet-Serra, llegará a los cines de todo el país el próximo 21 de octubre de 2022.

Entre el reparto confirmado, se encuentran Aldis Hodge como Carter Call/Hawman, Noah Centineo como Atom Smasher y a Quintessa Swindell como Cyclone. También a Pierce Brosnan, interpretando a Doctor Fate, caracterizado por sus poderes mágicos y por ser uno de los fundadores de la Liga de la Justicia.