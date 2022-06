La Universidad de Buenos Aires (UBA) alcanzó el puesto 67° en el QS Ranking Global, que elabora la consultora británica QS Quacquarelli Symonds, y se consolidó como la institución mejor considerada de Iberoamérica por octavo año consecutivo. Es, además, la única universidad pública, masiva y gratuita en ubicarse en puestos de excelencia, según destacó el informe difundido este miércoles. En tanto, la Universidad Católica Argentina quedó situada como la segunda casa de estudios argentina (322º) y continúan la lista la Universidad de Palermo, la Universidad Austral y la Universidad de Belgrano.

Año tras año QS evalúa la investigación, la calidad de la enseñanza, la reputación con empleadores y la internacionalización, y sus resultados son muy consultados en todo el mundo tanto a la hora de elegir dónde estudiar, así como también por las empresas para contratar profesionales. Para esta edición se evaluaron 1673 universidades de todo el mundo, y el crecimiento de la UBA se explica principalmente por su buen rendimiento en dos de los indicadores que pondera el ranking de QS: en reputación académica, que evalúa las percepciones de científicos de todo el mundo sobre las mejores instituciones en término de investigación, alcanzó el puesto número 44° a nivel global, con un puntaje de 90.2

En tanto, en el indicador reputación del empleador, que mide las opiniones de empleadores alrededor del mundo acerca de las instituciones que ofrecen los mejores profesionales, logró el puesto 40º y un puntaje de 93.4. Según remarcó el informe, “los empleadores están valorando más a los graduados argentinos”.

Desde 2014, la UBA registró una mejora sistemática en las evaluaciones internacionales, escalando 142 posiciones, del puesto 209° -en el que se encontraba siete años atrás- al actual 67°. “Este crecimiento fue posible gracias a las políticas implementadas en años recientes, como el mayor apoyo a los programas de investigación en áreas estratégicas, el desarrollo de una red de intercambios e instancias de internacionalización entre docentes, estudiantes e investigadores, otorgando un rol central a la transferencia de tecnología con el sector productivo, así como la innovación en tecnología y pedagogía”, explicó Alberto Barbieri, rector de la UBA desde 2014.

Y destacó: “Hacen posible este reconocimiento las y los estudiantes, docentes, investigadores y no docentes que con su trabajo cotidiano mantienen la excelencia académica de esta universidad”.

Las otras universidades

La UBA subió hasta la posición 67, la mejor marca que logró en su serie histórica, en una clasificación que midió a 1.418 casas de estudios procedentes de 100 países. De ese modo, se posicionó por encima de las instituciones de Latinoamérica, España y Portugal. Le siguen la Universidad Nacional Autónoma de México (104), la Universidad de San Pablo (115) y la Pontificia Universidad Católica de Chile (121).

En cuanto a las nacionales, la universidad que le sigue a la UBA es la UCA, en el puesto 322, y continúan la lista: la Universidad de Palermo (391), Austral (400), Belgrano (465), La Plata, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (601-650), ITBA y San Andrés (701-750), Universidad Torcuato Di Tella (751-800), Universidad Nacional de Córdoba (801-1000).

A nivel global, lidera el ranking mundial el Massachusetts Institute of Technology (MIT), seguida por las universidades de Oxford, Stanford, Cambridge, Harvard, el California Institute of Technology, el Imperial College London, la Swiss Federal Institute of Technology, University College London y la universidad de Chicago.