La Selección Argentina de básquet dio una muestra de carácter en la AmeriCup de Nicaragua y avanzó a las semifinales tras un triunfazo contra Puerto Rico en tiempo suplementario y con, nuevamente, una actuación histórica del interno Juan Fernández.

Fue 82 a 77 para los dirigidos por Pablo Prigioni en un partido muy cambiante en el que los argentinos sacaron a relucir su mejor versión cuando más importaba -en los momentos definitorios- ante un rival que gozaba con cierto mote de candidato ya que entre sus filas destacaba el base NBA José Alvarado.

Pero vaya que sintieron la defensa albiceleste tanto Alvarado como sus compañeros. Puerto Rico cerró el partido con un 32% de efectividad en dobles. Claro, en el aro de enfrente estuvo nada menos que Fernández, quien se lució con nada menos que 8 tapones. Una barbaridad.

Fernández, que había marcado 36 puntos en el partido previo (10º marca más alta en la historia de la Selección), esta vez sacó a relucir toda su capacidad defensiva. El interno de 22 años terminó firmando una planilla de 18 puntos (5/7 en dobles, 1/3 en triples y 5/5 en libres), 5 rebotes, 3 asistencias, 3 robos, 8 tapones y ninguna pérdida en casi 40 minutos de juego.

Argentina venía de mayor a menor en el certamen y no arrancó el duelo de este jueves por la noche de la mejor manera, pero un parcial de 12-0 le permitió cerrar el primer cuarto por 18-11. Los dos siguientes fueron 100% boricua (24-18 y 24-15) y la cosa pintaba complicada para el cierre.

Puerto Rico llegó a tomar distancia de 11 puntos con un triple de Alvarado (25 puntos) a ocho minutos del final, pero ahí apareció Fernández en todo su esplendor: robo, doble, tapón, doble y falta y otro tapón, todo en posesiones consecutivas, en apenas dos minutos. Dos libres de Gonzalo Corbalán (14 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias, 5 pérdidas) a 20 segundos del final dejaron el partido igualado en 70 y, como Alvarado falló el triple agónico, hubo tiempo extra.

El base Juani Marcos (10 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias) se hizo sentir con dos dobles iniciales para adelantar a la Selección, hasta que luego tomó la posta Fernández, con seis puntos consecutivos. Fue 12 a 7 en el suplementario para la Argentina, dueña de una defensa excepcional.

Otras actuaciones destacadas del equipo nacional fueron las del polifuncional líder Nicolás Brussino (11 puntos, 12 rebotes, 3 robos y 4 tapones) y el base Pepe Vildoza (18 puntos y 4/10 en triples).

La Argentina irá contra Canadá en semifinales, el sábado a las 21:10. Los norteamericanos golearon a Colombia por 94 a 56. La otra semi será a las 17:40 entre Brasil (94-82 a Dominicana) y Estados Unidos (83-70 a Uruguay).