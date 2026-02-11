Omitir para ir al contenido principal
El cuerpo médico xeneize metió la cola
El pase de Cetré a Boca quedó en el aire
Los estudios médicos arrojaron un problema de meniscos y el jugador volvió a entrenarse con Estudiantes.
11 de febrero de 2026 - 21:28
Edwin Cetré volvió a entrenarse con el Pincha.
(REDES SOCIALES)
