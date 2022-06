“Bajen los precios - Con la comida no se jode” fue la consigna del día: la Unión de Trabajadores de la Economía Popular hizo manifestaciones frente a la Copal, la Coordinadora que agrupa a los grandes productores de alimentos, y a sus principales empresas para exigir que paren con la remarcación. “No venimos a rogar que bajen los precios: venimos a exigirlo”, planteó en el acto central Esteban "Gringo" Castro, el titular de la UTEP. Y advirtió que si “quienes en la Argentina han concentrado la produccion de los alimentos, la comercialización y la exportación no pueden garantizar que el conjunto del pueblo se alimente, hay una contradicción muy fuerte. Vamos a continuar un plan de lucha que sume cada vez a más sectores organizados”.

El tema más comentado en esas marchar fue el mal chiste del dueño de los supermercados La Anónima, Federico Braun, que consultado sobre cómo resolvían el problema de la inflación los supermercados, contestó que “remarcando los precios”.

El Gringo Castro habló de Braun como exponente “de un sector que alguna vez llamamos la oligarquía, que ahora asociamos también al capital financiero, al que ya no sabemos cómo llamar pero del que sí sabemos que todos los días remarca precios y se ríe de poder hacerlo”.

"Braun y compañía tendrían que venir a nuestros barrios a aprender cómo garantizar el alimento para todos. Los precios bajan en nuestros barrios porque nos organizamos para comer, así bajamos los precios. Van a tener que hablar sobre cómo forman ellos los precios, qué costos tienen, cuánta ganancia, cuántos subsidios reciben, cuántos impuestos pagan. Y mientras no lo hagan, va a seguir la movilización".

Dina Sanchez, del Frente Darío Santillán, habló de la “bronca” de ver cómo sus compañeras "todos los días están contando las monedas y no pueden garantizarle a sus pibes una taza de leche". "No podemos permitir que estos vivos se sigan enriqueciendo a costa de nuestro dolor", añadió la referente, que reclamó al gobierno "que tome medidas concretas". "Hay muchas mujeres yendo a lo comedores a pedir comida en una botella de plástico... y este hijo de yuta se caga de risa diciendo que frente a la inflación, remarca los precios. La sociedad no puede seguir naturalizando lo que está pasando".

Gildo Onorato, del Movimiento Evita, apuntó que “Braun mostró la impunidad con la que se manejan esos empresarios, porque lo que para ellos es un chiste para nosotros es hambre. Se sienten los dueños de la Argentina y de los derechos de las mayorías”.

Lito Borello, del Comedor Los Pibes, dijo que Braun “hizo declaraciones que nos ofenden y nos predisponen a la autodefensa popular”.

En el centro porteño la marcha salió del Obelisco para hacer el acto en Corrientes y 25 de Mayo, donde están las oficinas centrales de Copal. Al mismo tiempo, en el interior del país otros hacían otras protestas: frente a plantas de Arcor --en Mar del Plata, Córdoba y Tucumán--, frente a La Serenísima, Molinos Cañuelas y Danone --en el Gran Buenos Aires. En localidades sin industrias hicieron movilizaciones a los hipermercados.



Aunque reclamaron medidas como el control de precios, los referentes de la UTEP hablaron más de su propuesta, la de construir una alternativa para la producción de alimentos. “Tenemos que empujar para que el estado vaya en esa dirección, que cree una empresa nacional de alimentos, con participación comunitaria; hay que ir por ahí”, señalaron.

En ese marco exigieron a los diputados y senadores que aprueben el proyecto de ley por Tierra, Techo y Trabajo, que reúne un conjunto de medidas para democratizar la producción.

Por otra parte, desafiaron a las grandes empresas alimenticias a sentarse a una mesa de diálogo, con los movimientos sociales y el estado, y hablar de sus precios. “Tenemos un problema que puede estallar”, aseguró sobre este punto el titular la UTEP.

También hubo una señal hacia los movimientos de la izquierda, que en ese mismo momento se estaban reuniendo con la CGT. “Si queremos construir un nosotros más grande, que abarque a más organizaciones, vamos a tener que hablar, como lo está haciendo el Bloque Piquetero, con la CGT. Vamos a hablar con todos los sectores para construir una gran movilización. Vamos a un plan de lucha que cada vez va a sumar a más sectores contra el aumento de los precios".