Las y los concejales de la ciudad de Salta autorizaron al Ejecutivo Municipal a gestionar préstamos, fideicomisos o captar fondos de títulos de deuda con la finalidad de ejecutar obra pública. Lo hicieron después de incorporar el artículo 26 bis en la ordenanza 15913, de Presupuesto General de Gastos.

La iniciativa se aprobó con la mayoría requerida y sólo votó en contra el bloque Salta Independiente, conformado por por Paula Benavides y Ricardo Colque. Unos de los argumentos en el que se basó el voto en contra fue considerar que no se debía incluir una nueva cláusula deficitaria.

La edila Carolina Am (Unidos por Salta) contó que desde hace unas semanas se viene hablando del endeudamiento municipal y de la propuesta de incorporación de un artículo 26 bis a la ordenanza de presupuesto. "Desde la comisión de Hacienda, creemos que lo mejor es sacar este proyecto", ya que el artículo "cubre las necesidades que solicitaba el Ejecutivo Municipal para salir al mercado de capitales", sostuvo.

Los concejales que se mostraron a favor en las distintas intervenciones consideraron que la ordenanza se convierte en una herramienta "muy necesaria". "Sabemos que nuestra ciudad necesita obras" y "este artículo que se incorpora permite realizar este tipo de gestiones", subrayó Am.

Por su parte, el bloque opositor Salta Independiente se mostró en discordancia con la propuesta. Al concejal Ricardo Colque le pareció "innecesaria" incluso la discusión en el recinto, ya que lo que se proponía estaba contemplado en la Carta Orgánica, específicamente en su artículo 22, inciso P.

En esa línea, afirmó que le parece "curioso" que el gobierno de Bettina Romero tenga la "permanente intención" de establecer un orden jurídico paralelo para cada cuestión que quiere abordar. A modo de ejemplo, recordó la no integración de la Junta de la transparencia, el cobro indebido de tasas municipales y la creación de subsecretarías, que consideró un "festival de nombramientos".

Durante el tratamiento, su par Paula Benavides adelantó su voto negativo. Entre los argumentos recordó que el bloque SI rechazó "en su totalidad" el presupuesto 2022, en diciembre del año pasado, dado que no consideró correcto el movimiento de partidas propuestas ni cómo se manifestaban las prioridades en el presupuesto.

En diciembre "dijimos que no podemos acompañar" y ahora, "mucho menos podemos introducir una cláusula deficitaria", manifestó la presidenta del bloque. "Ya en Argentina vimos que nos va mal con el déficit fiscal", agregó. En ese sentido, pidió saber cuáles son las prioridades que tiene el gobierno municipal, pues sostuvo que la modificación en la norma presupuestaria "en nada tiene que modificar lo que ya está establecido en la Carta municipal".

Asimismo, se preguntó "para qué queremos generar una herramienta legislativa cuando está establecido por ley". Y acto seguido pidió al EM que "no salga a endeudar al municipio".

Tras las exposiciones del bloque opositor, quien tomó la palabra fue el concejal Ignacio Palarik (Nueva Generación) destacando la labor conjunta que vienen realizando con el gobierno municipal para articular tareas. Consideró que "es válido darle la herramienta al Ejecutivo para que salga a buscar el financiamiento", y que, en todo caso, después de obtener los recursos se tendrían que "discutir los mecanismos de control alrededor de eso".

Mientras que José García, jefe de bloque de Unidos por Salta, aseguró que es claro que "la gente necesita ver resultados en obras" para tener una ciudad mejor, pero criticó que en el debate entre sus pares prima el personalismo, en referencia a la oposición. Indicó que la propuesta de incorporación a la norma presupuestaria es "una herramienta para poder ir a jugar en el mercado y conseguir dinero para obras".

"Entiendo que quienes votaron en contra del presupuesto pueden dar sus manifestaciones, pero desde la coherencia que implica acompañar o aprobar un presupuesto, también está el rol de controlar, pedir y exigir", precisó el concejal.

Además, subrayó que no están autorizando ni aprobando ningún tipo de endeudamiento del municipio, por lo que pidió que no se confunda a la ciudadanía salteña. "Hoy este Concejo Deliberante está tratando la herramienta para que el EM pueda buscar esa posibilidad de endeudamiento", manifestó y, en caso de obtenerlo, se conversará luego. "No podemos negar la posibilidad de salir a la búsqueda de recursos", afirmó,

El jefe de bloque de JxC, José Gauffín, coincidió con García y expresó que lo que se estaba aprobando no era ningún tipo de endeudamiento, sino que estaban permitiendo que el gobierno municipal "pueda analizar la posibilidad de tomar un crédito o fideicomiso", y consideró que lo que suceda posteriormente tendrá su propio análisis.



Por su parte, la edila de JxC+ Emilia Orozco dijo que el denominador común de todas las exposiciones era que la ciudad de Salta precisa de obras de envergaduras. Y que por lo tanto, "es necesario el financiamiento bajo condiciones claras". Orozco pidió la vuelta a comisión del proyecto para mantener un debate más claro y calmo, pero la propuesta fue rechazada en el recinto.