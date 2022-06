Las denuncias presentadas por diputados de Juntos por el Cambio sobre presuntas irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, a partir del off difundido por el Ministerio de Producción que conducía Matías Kulfas, no solo fueron desmentidas por la empresa Energía Argentina y CEO de Techint, Paolo Rocca, sino que también recibieron cuestionamientos dentro de la oposición: este miércoles, el exministro de Energía del macrismo, Juan José Aranguren, apuntó contra los legisladores que hicieron las presentaciones judiciales y los acusó de tener un "desconocimiento total" sobre los procesos de licitación que requiere un gasoducto.

"Algunos legisladores repiten los argumentos de (el ex ministro de Desarrollo Productivo Matías) Kulfas, con un desconocimiento total, confundiendo el caño, con el diámetro; son temas técnicos", afirmó Aranguren este miércoles por la noche, en una entrevista con TN. "Flaco favor le hacen a la Argentina si la política se va a meter a diseñar un gasoducto", añadió el exfuncionario, en referencia a las denuncias presentadas por los diputados de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña y Waldo Wolff, y por la Fundación Apolo, vinculada al titular de Republicanos Unidos de la Ciudad de Buenos Aires, Yamil Santoro.

“Habiendo leído la licitación, no es distinta de todas las que se han sacado”, continuó Aranguren. “Si el exministro de Producción consideraba que la licitación estaba hecha de forma amañada, desde el 24 de febrero en que se lanzó la licitación hasta el 31 de marzo en que se presentó la oferta y hasta el 24 de abril en que se aprobó la única oferta que se presentó, tenía tiempo de haberlo dicho”, advirtió el exministro macrista sobre los off atribuidos a Matías Kulfas.



En ese marco, respondió a uno de los planteos de Kulfas y aseguró que “la chapa naval no se puede utilizar”. Para la construcción del gasoducto, explicó Aranguren, se utiliza “una chapa especial, una aleación de acero, carbono y con manganeso que tiene que soportar una presión de cien kilogramos por centímetro cuadrado (...) No se puede usar la chapa de una cocina o de una heladera para transportar cuarenta millones de metros cúbicos a cien kilogramos por centímetro cuadrado de presión”.

En otro tramo de la entrevista, el exfuncionario aprovechó para hacer una autocrítica de su gestión durante el gobierno de Mauricio Macri y opinar sobre la actuación del ministro de Economía, Martín Guzmán, en materia energética. “Cuando fuimos gobierno no fui capaz de imponer mi argumento. Coincido con el ministro de Economía en que los subsidios generalizados son pro ricos. Esta segmentación de tarifas es mejor que nada, pero yo haría otra cosa”, sostuvo Aranguren.

Tras la carta de renuncia de Kulfas, los off y las presentaciones judiciales, existe el riesgo de no poder cumplir con los plazos establecidos para la construcción del gasoducto, algo que afectaría directamente al país. Si bien desde Energía Argentina aseguran que todavía no hay un atraso con respecto a los planes originales que pretendían tenerlo en funcionamiento en julio o agosto de 2023, temen que un accionar irresponsable de la justicia pueda pausar o retrasar el proceso porque "todo es sospecha".