San Lorenzo y Newell's igualaron sin goles en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, en un partido correspondiente a la segunda fecha del torneo de la Liga Profesional, donde el VAR se llevó todo el protagonismo.

En un encuentro discreto, que tuvo escasas situaciones de gol, Newell's fue levemente superior en el primer tiempo al equipo visitante, que defendió cerca de su arco y se llenó de tarjetas amarillas en el fondo.

En la segunda parte, el VAR se apropió de las emociones: primero, a los cinco minutos, corrigió una decisión de Silvio Trucco que hubiese cambiado por completo el transcurso del duelo, dado que el árbitro había expulsado a Federico Gattoni y cobrado penal, por una jugada en la que no había existido contacto entre el defensor y el delantero rival.

A los 17 minutos, el que vio la tarjeta roja fue Cristian Lema, nuevamente por la intervención del VAR, por una dura plancha sobre Jalil Elías.



No obstante, San Lorenzo no supo aprovechar el hombre de más y el técnico Rubén Darío Insúa sostuvo un esquema conservador, por lo que el local no pasó grandes complicaciones y el partido decantó en un apático empate.

Con este resultado, los rosarinos suman cuatro puntos tras debutar con un triunfo sobre Banfield en la jornada inicial, mientras que el conjunto de Boedo cosechó su segundo empate luego del 1-1 con Independiente en el estreno.

En la próxima fecha, San Lorenzo recibirá a Arsenal en el Nuevo Gasómetro, el martes a las 15, al tiempo que Newell's visitará a Talleres en Córdoba el mismo día a las 19.