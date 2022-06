La cantante estadounidense Julee Cruise falleció este viernes a los 65 años, así lo confirmó su pareja Edward Grinnan mediante texto difundido en redes sociales. "Pensé que querrían saber que me despedí de mi esposa, Julee Cruise, hoy. Dejó este reino en sus propios términos. Sin arrepentimientos. Ella está en paz", le manifestó el viudo a los seguidores de Julee. Un momento icónico en la carrera musical de Julee fue aportarle su voz a la canción principal de la serie Twin Peaks.

El mensaje de Edward continuó y contó un detalle íntimo de la despedida de Julee: "Puse su canción Roam (deambular) mientras se estaba yendo. Ahora ella deambulará para siempre. Descansa en paz, mi amor". La canción a la que hace referencia Edward pertenece a la banda The B-52′s y en su estribillo proclama: "Deambula si quieres, deambula alrededor del mundo, deambula si quieres, sin alas, sin ruedas".

Durante los años 90' Julee participó de una gira con esa banda, pero la obra que con la que inició su carrera musical fue el disco Floating into the Night, publicado en 1989. El segundo corte de ese álbum fue la canción Falling, la inconfundible banda sonora de la serie de televisión dirigida por David Lynch, Twin Peaks.

La parte instrumental de la canción fue escrita por Angelo Badalamenti, mientras que la letra estuvo a cargo de David Lynch. En la apertura de la serie, Lynch utilizó la versión instrumental de la canción, pero en el último capítulo de la segunda temporada, Julee apareció en el escenario del bar al que suelen asistir los protagonistas de la serie e interpretó la letra completa de la canción.

También tuvo una participación en la película que se publicó posterior al estreno de la serie (Twin Peaks: Fire Walk With Me) y en la tercera temporada, estrenada en 2017 en una plataforma de streaming, a 27 años de la publicación del primer capítulo en la televisión abierta que fue titulada Twin Peaks: The Return.

El tema "Falling" alcanzó el puesto número 7 en los rankings musicales del Reino Unido y 11 de Estados Unidos en 1990. En total, a lo largo de su carrera editó cuatro discos: Floating into the Night (1989), The Voice of Love (1993), The Art of Being a Girl (2002) y My Secret Life (2011).

Twin Peaks y el universo Lynch

La voz de Julee le aportó el misticismo adecuado a la canción emblema de la serie Twin Peaks. El programa, emitido por televisión en los años noventa, relató la historia del agente Dale Cooper, que fue enviado por el FBI a un pequeño pueblo de monta en el noreste de Washington, Estados Unidos, para develar quienes fueron los asesinos de la adolescente Laura Palmer. En su desarrollo, el mundo onírico y la fantasía se mezclan con la realidad en una de las obras maestras David Lynch.