Dos adolescentes de 13 años están desaparecidos después de ser vistos por última vez este jueves al mediodía cuando iban a la Escuela Nacional Superior (ENAM) , de Banfield, de donde ambos son alumnos. La sospecha es que decidieron irse juntos, por propia voluntad, pero no está confirmado. No se descarta que haya terceras personas involucradas.



Esta tarde, los padres y familiares de Lionel Dominguez y Tabatha Morel se congregaron en la puerta del colegio. Según dijeron, cada uno salió de su casa - en Villa Albertina- para ir a la escuela y nunca más los vieron. "Lo buscamos desde ayer al mediodía, salió de casa a la clase de educación física y no supimos más nada", dijo a IP Noticias el papá del adolescente. "Por los compañeros, ahora nos enteramos de que son novios", aseguró.

Su mamá, Soledad, expresó al portal Diario Conurbano: "No tenemos sospechas de lo que le pudo haber pasado porque nunca imaginé que mi hijo podría irse o hacer esto. Es extraño el comportamiento, la verdad. Él cuando no quiere ir al colegio se queda en mi casa, no hay problemas".



El chico, a quien su familia llaman Tiago, mide 1,50 metros, tiene tez morena, cabello negro y ojos marrones. Cuando salió de su casa tenía puesta una remera negra, jogging azul, zapatillas negras, buzo negro y mochila negra.



En tanto, Tabatha, a quien le dicen Taby, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene pelo corto y flequillo. Al salir de su casa vestía una campera verde, un pantalón negro, zapatillas Adidas blancas y llevaba una mochila roja. Una tía y la madre de la nena estaban con la Policía en la zona de Villa Fiorito, donde un panadero aseguró haberlos visto en una esquina.

Las dos madres, la de Lionel y Tabatha hicieron la denuncia de manera conjunta para que la investigación sea unificada. Y si bien se sospecha de que se fueron juntos, no está confirmado.

Pidieron además que se active el Alerta Sofia, un sistema de alertas que difunde la imagen y la información sobre un niño, niña o adolescente que esté desaparecido.



Rastrean la SUBE y los teléfonos

En tanto, los investigadores realizaron el rastreo de la SUBE de Tabatha que la ubicó en la estación de Banfield, cerca de la hora en que salió de su casa. Por las cámaras de seguridad del lugar se comprobó que estaba sola en ese momento. Luego, en Constitución, también se la ve, donde tomó el colectivo de la línea 126. Allí se pierde su rastro. El celular estuvo encendido hasta las 0 horas y el WhatsApp se encuentra inactivo desde ese momento.

Lionel no tenía registrada su tarjeta, así que no se pudo rastrear cuál había sido su derrotero después de salir de su casa. Su celular estuvo conectado hasta las 0.20 de este viernes. Pero a pesar de los llamados insistentes, no atendió ninguno.

Los familiares están desconcertados. Los chicos no llevaban dinero. Tampoco saben por qué desaparecieron, ni si se fueron por voluntad propia o hay terceros implicados.

De acuerdo a la información dada por los amigos de ambos adolescentes, aunque van al mismo colegio, comenzaron a relacionarse a través de Instagram, por lo que están investigando las interacciones con otras personas y contactos de esa red social.