Dos jóvenes de 26 y 27 años fueron imputados del delito de "lesiones graves dolosas mediando acto discriminatorio por condición social", por haber golpeado a Tiziano Gravier -hijo de Valeria Mazza-, en la puerta de un boliche de Francia y Brown. Tras escuchar a las partes, el juez Hernán Postma decidió ordenar la prisión preventiva por 90 días -como solicitó el fiscal Rodrigo Santana- para los jóvenes que pidieron la palabra previamente para manifestar arrepentimiento, pedir disculpas y dar cuenta de que tienen trabajo y arraigo. Tiziano, de 20 años, fue intervenido quirúrgicamente el miércoles pasado por una fractura de maxilar y se encuentra en recuperación. Tras la audiencia, el fiscal fue consultado sobre las particularidades del caso para que llegue a dictarse una prisión en un hecho de lesiones graves. "Cada caso se resuelve en forma particular, por connotaciones particulares y creímos que en este había que pedir la preventiva", respondió. La defensa habló de una decisión “totalmente exagerada” y adelantó que apelará.

Al inicio de la audiencia, el fiscal Santana indicó que la víctima fue sorprendida por los acusados -Jesuan M. y Franco Z.-. "Tras provocarlo con el término 'Tincho', palabra despectiva para hacer referencia a jóvenes de clase media-alta, haberlo golpeado en forma artera, precisa y certera", primero uno de ellos y luego el otro. La víctima estaba con su hermano, a quien -según la acusación- tomó de la ropa para salir corriendo ambos. La querella indicó que en ese momento, los agresores "los corrieron durante dos cuadras", por lo que el fiscal agregó que "hubo un intento de continuar con la agresión".

Los imputados quedaron filmados a la salida del boliche durante le hecho que derivó en la fractura de la mandíbula del joven 20 años, que fue intervenido quirúrgicamente y que ya se recupera en su casa. Esas imágenes fueron expuestas ayer ante el juez.

Poco antes de que los imputados se entregaran a la Justicia, el miércoles pasado, Santana ordenó allanamientos en las localidades de Funes y Roldán, donde se secuestró material de interés. Incluso, las prendas de vestir que llevaban la noche del hecho.

El fiscal solicitó 90 días de prisión preventiva y pidió que entre otras cosas se tenga en cuenta la pena en expectativa para los acusados que va de 1 a 6 años de prisión por el delito imputado.

"Si mis defendidos hicieron algo mal, acá están dando la cara y haciéndose cargo de la situación. ¿Cuál es el peligro procesal? No tienen antecedentes, tienen trabajo y familia arraigada", reprochó el defensor Jorge Bedouret para rechazar el pedido de prisión preventiva. También cuestionó que el fiscal hablara en alguna oportunidad de "discriminación inversa". Además, la defensa recordó el caso del rabino Shlomo Tawil, en 2019, que "terminó en una probation"; y ofreció que los acusados realicen un "curso de gestión de la agresividad", para dar cuenta de su arrepentimiento por lo sucedido.

Ambos imputados pidieron la palabra. Z., quien dijo trabajar en una fábrica de aberturas, planteó que está "arrepentido" y pidió disculpas a la familia y a Tiziano. "Hubo una discusión con mi amigo y la persona que está lesionada. Yo salí, y sé que está mal lo que hicimos; quiero pedir disculpas. Fue un acto impulsivo, no lo pensé. Me dijo que lo habían agredido y fue una reacción". En tanto, M. también pidió disculpas y manifestó arrepentimiento.

Sobre el final, el juez habló de un caso "gravísimo" con "daño material y moral". Y mencionó el "contexto sociológico" del caso. "Si bien el encuadre legal es provisorio, las evidencias en esta etapa hacen presumir la participación de los imputados, algo que ellos no niegan", dijo. Luego agregó: "No estamos ante una pelea de muchachitos". Y cuestionó qué hubiera pasado si el caso no hubiera tenido repercusión. En ese sentido, consideró que los imputados deberían haberse presentado el mismo día del hecho en la Justicia. La resolución también apunta a que se corra vista al Inadi. Allegados a los jóvenes salieron compunjidos de la audiencia.

Tiziano Gravier estuvo en Rosario el pasado fin de semana en el cumpleaños de su abuela. Luego, salió con amigos y fueron hasta un boliche de Brown entre Vera Mujica y Francia. Tras el hecho, fue trasladado al hospital Británico de Rosario, para luego ser llevado a Buenos Aires, donde fue operado. Entre la evidencia, el fiscal mencionó que el médico forense indicó que la lesión provocada puede tener un período de recuperación de entre 90 y 120 días.