Justin Bieber anunció cancelaciones en sus próximas presentaciones debido a que sufre el síndrome de Ramsay Hunt, provocado por un virus que afecta los nervios del rostro. A raíz de esta situación, surgió la incógnita acerca de si cancelará su show en Argentina.

A través de un video publicado en Instagram, el cantante canadiense aseguró que cancelará sus próximas presentaciones en Toronto y Washington DC, que son parte de su “Justice Tour”, la gira que lo traería al Estadio Ciudad de La Plata de Argentina el próximo 10 y 11 de septiembre, casi 10 años después de su último paso por el país.

“Los shows se cancelan por obvias razones. Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír de este lado de mi cara. Esta fosa nasal no se moverá. Hay una parálisis total de este lado de mi cara. Estoy físicamente incapacitado para dar los shows. Esto es bastante serio, como pueden ver", explicó en un video donde muestra claras afecciones en los nervios de su rostro.

Si bien tan solo mencionó cancelaciones en sus shows más próximos, en las imágenes admitió “no saber” cuánto tiempo va a tomar la recuperación ni cuánto tiempo tendrá que alejarse del espectáculo a causa de este síndrome.

Comentó además que el tiempo que esté fuera de los escenarios y las cámaras lo usará para descansar, relajarse y realizar ejercicios para que los nervios de su rostro puedan volver a la normalidad.

De esta forma, y hasta el momento, se cree que los shows serán tan solo postergados y que el síndrome podría llegar a correr algunas fechas de la gira que atravesará los cinco continentes y que comenzó en febrero del 2022. La misma incluye más de 90 fechas en más de 20 países, entre ellos Argentina.

¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt?

Según la entidad estadounidense Mayo Clinic, el síndrome de Ramsay Hunt es causado por el mismo virus que causa la varicela y el herpes zóster ótico (culebrilla). Detallan que este virus infecta el nervio facial cercano al oído interno, en donde se encuentra el brote.

A su vez, pueden sufrirlo personas que ya han tenido varicela y la recuperación puede tardar entre unas semanas o varios meses. Precisan que algunos de los síntomas de la enfermedad son sarpullidos con ampollas dentro y alrededor del oído infectado, además de parálisis facial. También puede existir pérdida de audición.

Charles Nduka, un cirujano plástico reconstructivo en Reino Unido y cofundador de la organización benéfica de salud Facial Palsy UK, dijo en diálogo con Reuters que cerca del 75% de los pacientes con el síndrome que recibe un tratamiento temprano, incluyendo esteroides y antivirales, se recupera por completo.

“En el video que compartió Bieber me di cuenta de que parece tener algunos indicios de recuperación, lo que es alentador. Con la parálisis facial, una de las cosas más evidentes es que los pacientes son incapaces de cerrar completamente el ojo para parpadear y no pueden sonreír”, dijo.

“Estarán sometidos a presiones financieras y a todo tipo de presiones para volver a salir al escenario lo antes posible, pero hacerlo sólo provocará problemas a más largo plazo”, agregó.