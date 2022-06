* Hoy lunes a las 22, AMC estrenará Anna, una serie postapocalíptica que sigue a la chica del título en una Sicilia devastada. Por culpa de un virus que ataca a los adultos, el mundo ha quedado poblado únicamente por púberes. Compuesta por 6 capítulos, y concebida por el escritor Niccoló Ammaniti, la entrega se destaca por su corte notable puesta en escena visual y un simbolismo que la liga a El señor de las moscas. Al día siguiente de su emisión, cada episodio quedará alojado por Flow.



* Días movidos para Colin Farrell. Días atrás, se supo que volverá a encarnar al Pingüino en un spinoff seriado de la película The Batman. Por otro lado, el irlandés producirá y protagonizará Sugar. Empresa de ciencia ficción que también cuenta con la firma del brasileño Fernando Meirelles. Se verá por Apple TV+.

* HBO anunció el estreno de María Marta: el crimen del country en julio. La producción explora en ocho episodios la intimidad del caso García Belsunce. “Invitamos a la audiencia a ponerse en el lugar de la familia y de los jueces y les brindamos todas las evidencias para que ellos mismos generen sus conclusiones. Esto hace que la gente conecte con la serie y cree un vínculo cercano, casi personal”, dijo su directora Daniela Goggi. El elenco está encabezado por Jorge Marrale (Carlos Carrascosa) y Laura Novoa (María Marta García Belsunce). Pituto exploitation.

El personaje





Morgana Alvarado de Morgana: la detective genial (Audrey Fleurot). La ama de casa e investigadora francesa de métodos impredecibles está sumida en un auténtico caos personal. No sabe que es superdotada, pero es capaz de resolver cualquier crimen. Tiene tres hijos de dos padres diferentes y un comportamiento explosivo. “Es una mujer de 40 años que se comporta como una niña”, dijo la actriz. Su look de animal print y tonada franchute no dejan lugar a dudas: Morgana es la anti Amelie por excelencia.