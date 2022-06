Los policiales británicos tienen -además de crímenes y detectives- algo especial con la meteorología y el bioma. Shetland (Acorn TV) sucede en el entorno áspero propio de ese confín isleño escocés que le da nombre a la serie. Jimmy Pérez (Douglas Henshall) es el encargado de resolver los crímenes en una pequeña localidad en la que todos se conocen y en la que cada homicidio afecta de lleno a los lugareños. La tonada es dura, el clima impasible, y la sensibilidad aflora a pesar del viento permanente y los peñascos filosos. “No importa a donde apuntes la cámara, siempre se verá gris. Lo interesante del retrato es que el background de las islas es una reflexión de lo que le pasa por dentro a mi personaje. Y el estado de ánimo de Jimmy está atado al de los demás”, le dice a Página /12 el actor que lo encarnar desde 2013. Su sexta temporada se estrenará el próximo jueves por la plataforma de streaming dedicada a las producciones angloparlantes.



La entrega -original de la BBC- hace gala de la economía de recursos y el tono lacónico, en tanto respeta las convenciones del procedural y el whodunnit, pero con un particular interés por la vida de este sujeto al que Henshall define como “un buen tipo”. Se trata de un viudo, padre y un sabueso para el que no existen crímenes perfectos. En este nuevo tramo, Pérez debe investigar el asesinato de un reputado abogado junto a la leal Tosh (Alison O'Donnell). Los nubarrones en la isla no vaticinan nada bueno para Jimmy, que al inicio de la serie acaba de perder a su madre. “No está en un buen lugar. Creo que es la primera vez que comete errores. Todo es más inesperado, le lleva más tiempo identificar los sospechosos y sus motivaciones. Se trata de un solo crimen, pero hay mucho de lo íntimo de Jimmy”, explica el oriundo de Glascow.

Las primeras temporadas de Shetland fueron transposiciones de novelas firmados por la autora Ann Cleeves. Además de esta ficción, la escritora de misterio también concibió las historias y personajes que dieron lugar a Vera y The Long Call. En todas estas sagas, las intrigas suceden en pequeños poblados, y gran parte del encanto se sustenta por la cotidianeidad y personalidad de investigadores tan reacios como queribles. “Ann ha apoyado muchísimo la serie, aunque su Jimmy Pérez es bastante diferente del mío”, confiesa quien ya obtuvo un Bafta por este papel.

-¿Qué sabe del personaje ahora que desconocía en un comienzo?

-Por fuera da a sensación de que siempre está en control y sabe que es lo que hace. Ahora no, está estropeado, pero pareciera darse cuenta. En las dos primeras temporadas sentamos las bases del personaje, ahí definimos qué tipo de persona era. Es un buen tipo. Tratamos de respetar la integridad que construimos.

-Prime Suspect es considerada la piedra basal del policial británico moderno, ¿Shetland es uno de sus hijos no reconocidos?

-No lo creo. Si ves Cracker o Prime Suspect, presentan detectives fallidos y muy golpeados. Jimmy también, pero no es del tipo de policía rebelde que luego se vio mucho en la TV. No me hubiese gustado hacer ese tipo de investigador que descree de las reglas y anda arrastrado. Es un papá que resulta que es un policía y vive en el Mar del Norte. Es dulce, empático, trata de hacer lo correcto, aunque vive sus dramas y eso me parece muy interesante.

-Jimmy Pérez es otro lugareño más en esta ficción. ¿Cuán importante es para usted ese sentido de comunidad que revela Shetland?

-Si no conocés a la persona directamente, tenés a alguien en común, así que una muerte afecta a todos. Es gente que tiene una responsabilidad hacia el otro. No es como en una gran ciudad, está esa sensación de civilidad que se rompe con un homicidio. Nadie acá se las puede arreglar solo: te guste o no, dependés de los demás. En un momento, alguien le dice a Jimmy que se está tomando todo muy a pecho y él responde: “Obvio que es personal, es Shetland”.

-Todo investigador tiene algún distintivo, puede ser una frase o algo de su vestimenta. ¿Cuál es la de Jimmy Pérez?

-Obviamente está su chaqueta marinera. Pero creo que lo que más dice este personaje es “ok”. Eso es porque tiene que escuchar a la gente. La mayor parte de su trabajo es hablar con alguien y finalmente le dice “ok”. Le crea o no, sea sospechoso o no, si encaja su relato o no, debe ser muy preciso en su “ok” para que el otro no se de cuenta de lo que realmente piensa. No sé si es un eslogan sino más bien como la usa.

-¿Con qué detective ficcional podría trabajar Jimmy Pérez?

-Eso sería injusto con Tosh quien, por lejos, es mi personaje favorito de la serie. Aunque Saga Norén de la escandinava Bron/Broen es genial. Es una de las mejores detectives que he visto en tevé y amé la manera en que lo interpretó Sofia Helin.

-Bueno, en Bron/Broen el clima es igual de duro y ella también usa chaquetas abrigadas.

-Exactamente (risas).