El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, nombró al médico Jimmy Martin como nuevo ministro de Salud Pública en medio de una crisis de falta de medicamentos en hospitales del país, según informó la Presidencia en un comunicado. El funcionario reemplaza a Juan Bernardo Sánchez, quien dimitió tras haber permanecido en el cargo apenas 37 días. Es el quinto titular del ministerio desde que Noboa asumió como presidente de la República en noviembre de 2023.

Martin es médico de profesión y en 2024 se desempeñó como director nacional de Investigación de Salud del Ministerio. "(Martin) cuenta con una solida formación académica y una reconocida trayectoria en el campo nacional como internacional", señaló el Gobierno en un comunicado, en el que destacó que el funcionario tiene un PhD de la Universidad de Miguel Hernández de España y una maestría en Salud Pública del Instituto de Salud Carlos III de España. "Su compromiso con la ciudadanía es trabajar para impulsar políticas públicas en beneficio de los 18 millones de ecuatorianos y que el acceso universal a la salud sea respetado, oportuno y gratuito", agregó.

Estado de emergencia

El cambio en el Gobierno de Daniel Noboa se produce dos semanas después de que la Alianza Nacional de Salud (ANS), formada por 38 organizaciones civiles, solicitara que se declarara el estado de emergencia en el sistema nacional de salud del país por escasez de medicamentos en los hospitales públicos. "Van disminuyendo los presupuestos para la salud y sin embargo, los pacientes van incrementándose y las patologías van acrecentándose", advirtió Gustavo Dávila, presidente de la Alianza Nacional por la Salud, en una rueda de prensa.

"Hemos pedido reuniones con el Ministro de Salud, fuimos a la Comisión de la Salud de la Asamblea y hemos solicitado una cita con el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero no tenemos respuestas. No podemos seguir callados", dijo Dávila. "Hasta el momento no vemos resultado a todo el esfuerzo y el trabajo que según ellos están haciendo", añadió.

Además del recorte en el presupuesto de salud, los distintos portavoces de las organizaciones que integran la ANS denunciaron en la rueda de prensa un desabastecimiento persistente de medicamentos esenciales, agravado precisamente por esa falta de fondos. En declaraciones recogidas por el medio ecuatoriano Primicias, dijeron como ejemplo que el Hospital Eugenio Espejo (referente en la atención de enfermedades complejas en Quito), sufrió una reducción del 32 por ciento de su presupuesto anual respecto a 2024 y hasta la fecha, aseguraron, no se ha asignado ni un solo dólar de los fondos previstos.

Los denunciantes proponen asignar y ejecutar de forma inmediata los presupuestos para garantizar el suministro de medicamentos que no pueden ser interrumpidos, así como actualizar el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB) para incluir fármacos para enfermedades catastróficas y raras.

En el caso de las patologías raras, Carmen Mayorga, portavoz de la fundación "Manitos de amor", subrayó que el adquirir los medicamentos necesarios y suministrarlos a los pacientes es un grave problema que se vive en diferentes centros médicos del país. "El Hospital Carlos Andrade Marín (Quito) sabe muy bien que (los tratamientos) es una compra internacional que se demora de cuatro a seis meses. Esto ocasiona que nuestros niños seguramente este año nuevamente se van a quedar sin su tratamiento cuatro o cinco meses", alertó.

"El costo al que tendrían que recurrir los padres para poder cubrir esos medicamentos es muy alto. Un padre normal del Ecuador no podría cubrirlos jamás", remarcó Mayorga al comentar que hay medicamentos que cuestan unos 200.000 dólares y otros superan el millón de dólares.

"La indolencia nos mata"

Los integrantes del ANS ambién indicaron que hay riesgos de la compra corporativa centralizada: alertan que la compra de medicamentos de forma centralizada, sin considerar necesidades territoriales específicas, podría profundizar la inequidad en zonas alejadas. En ese sentido, exigen un plan de contingencia para asegurar el abastecimiento continuo mientras se implementa este modelo. "Las compras mínimas se acaban en dos horas. Hay pacientes de provincia que tienen que venir a rogar que les den los medicamentos y cuando llegan ya no existe", advirtió Néstor Jaramillo, paciente y médico, en declaraciones replicadas por el medio Ecuavisa.

Todo está situación lleva a que la ANS enfatice en que hay falta de planificación y priorización por parte del gobierno de Noboa: piden establecer mecanismos de control para garantizar la entrega oportuna de recursos y medicamentos y reclaman que se escuche la voz de los pacientes y de expertos que han presentado alternativas viables.

"Es conocido que los medicamentos en el Ecuador valen el doble o el triple que en Colombia ¿Cuándo van a hacer algo? La indolencia es algo que nos mata. Hay pacientes que están poniendo en riesgo sus órganos trasplantados porque ya no toman la medicación completa porque no tienen para comprar sus medicamentos", reclamó Jaramillo.

David Pujos, paciente diagnosticado con cáncer y atendido en el Hospital Eugenio Espejo de Quito, recordó la urgencia de los tratamientos oncológicos: “A diario mueren jóvenes, padres y madres por la falta de un medicamento. Un tratamiento interrumpido puede significar que un cáncer pase de un estado tratable a uno terminal”, sostuvo, según recogió Primicias.