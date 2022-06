La venta de autos usados creció en mayo un 42,5 por ciento respecto a igual período 2021, con un total de 138.552 vehículos registrados, mientras que el acumulado de los primeros cinco meses del año reflejó un leve incremento de 1,3 por ciento, según un informe la Cámara del Comercio Automotor (CCA), la cual aclaró en su informe que la fuerte suba se debió a que el quinto mes de 2021 fue muy malo, como consecuencia de uno de los tantos recrudecimientos de la pandemia de COVID-19.

“La suba de las ventas de autos usados en mayo no lo podemos tomar como crecimiento porque venimos disminuyendo los volúmenes año tras año. Es solo un índice que esperamos que vuelva a crecer en forma continua y considerable”, dijo Alberto Príncipe, presidente de la cámara al analizar el comportamiento del sector.

Príncipe, en un comunicado de prensa, sostuvo que las concesionarias apelan a “toda su experiencia e imaginación para reinventarse a las nuevas formas de venta y no llegar al extremo de volver a achicar sus estructuras haciendo peligrar los puestos de trabajo”.

“Sabemos de la voluntad del gobierno para que esto no suceda, pero no vislumbramos a corto plazo un cambio importante en la medida que la situación macroeconómica del país no mejore”, agregó el directivo.

Ranking 10 usados más vendidos en mayo de 2022.

VW Gol y Trend: 8.262.

Chevrolet Corsa y Classic: 4.927.

Toyota Hilux: 4.128.

Renault Clio: 3.520.

Ford Fiesta: 3.310.

Fiat Palio: 2.999.

Ford Ranger: 2.876.

Ford EcoSport: 2.729.

Ford Ka: 2.556.

Toyota Corolla: 2.531