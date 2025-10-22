Pablo Laurta será indagado por el doble femicidio de su expareja Luna Giardina y de su exsuegra Mariel Zamudio este jueves 23 de octubre a las 11 de la mañana, en la ciudad de Córdoba.

Según informó el Ministerio Público Fiscal cordobés, la declaración del imputado será de forma presencial por pedido de la Defensora Publica Alfonsina Muñiz, en la sede de Tribunales II, donde funciona la Fiscalía de instrucción de Género y Violencia Familiar de 2 turno.

Laurta fue trasladado a Córdoba este domingo desde la provincia de Entre Ríos, donde fue imputado con prisión preventiva por el delito de homicidio criminis causa en el caso del remisero Martín Sebastián Palacio, cuyo cuerpo sin vida apareció el 13 de octubre en la zona de Yerua, a unos 35 kilómetros de Concordia.

La principal hipótesis de los investigadores es que entre las 19.54 del 7 de octubre y las 3 del 8 de octubre el acusado mató a Palacio -a quien había contratado para hacer un viaje a la localidad santafesina de Rafaela- para asegurar la impunidad del siguiente delito, que fue el doble femicidio de Giardina y Zamudio el 11 de octubre.

El operativo de traslado a Córdoba fue organizado y llevado a cabo de manera conjunta con patrulleros de la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, la División Homicidios, el Grupo Especial ETER y efectivos de la Policía de Córdoba.