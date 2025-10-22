La diputada nacional de Unión por la Patria Sabrina Selva aseguró que la querella solicitó la detención de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos de los imputados en la causa LIBRA, luego de identificar una billetera virtual clave que estaría vinculada al empresario estadounidense Hayden Davis, investigado por presunto pago de sobornos a funcionarios argentinos.

“La querella pidió la detención de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos de las personas imputadas en la causa LIBRA, y surgió a raíz de información que nosotros solicitamos a un exchange sobre billeteras virtuales”, explicó Selva en diálogo con 750.

Según la legisladora, el análisis de esas billeteras permitió trazar transferencias y fechas que coinciden con los presuntos pagos de coimas realizados por Davis durante la operatoria de LIBRA. “Fuimos trazando los movimientos y detectamos transferencias que coinciden con los pagos irregulares. La transferencia de un millón de dólares que hace Hayden Davis es el 30 de enero, a media hora de la reunión con Javier Milei en la Casa Rosada”, reveló.

Selva también denunció falta de acción por parte del fiscal Eduardo Taiano, quien instruye la causa. “Vengo denunciando que el fiscal Taiano viene pisando la causa LIBRA. El fiscal podría haber avanzado en estas pruebas como lo hicimos nosotros. A nosotros el exchange nos respondió en 72 horas. Fue cuestión de sentarse e investigar”, señaló.

La diputada nacional apuntó además contra lo que considera una obstrucción institucional: “Tenemos que agotar las herramientas institucionales porque resulta que requerimos de la Justicia para citar funcionarios y la Justicia nos está negando la facultad que tenemos de hacerlo a través de la fuerza pública. Esto roza el encubrimiento”, advirtió.

El caso LIBRA investiga una presunta trama de corrupción y lavado de dinero a través de criptomonedas, en la que habrían participado empresarios, intermediarios financieros y funcionarios públicos. Según trascendió, la billetera virtual identificada por la querella sería clave para confirmar la ruta del dinero que partió de cuentas controladas por Hayden Davis hacia intermediarios argentinos.