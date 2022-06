Lionel Scaloni debe haber respirado con alivio cuando se enteró de que finalmente FIFA habilitó una lista de 26 futbolistas para los seleccionados que irán al Mundial de Qatar. Reducirla a 23 le hubiera implicado algunas noches de insomnio y nuevas discusiones con su equipo. El técnico de la Selección Argentina llegó a la gira con veinte nombres seguros y los partidos ante Italia y Estonia y los entrenamientos en el campus del Athletic de Bilbao le sirvieron para completar cuatro casilleros más. A Scaloni le faltan dos jugadores. Y esa decisión final la adoptará en la convocatoria de septiembre, la última antes de la Copa del Mundo.

Con las salvedades del caso, como por ejemplo una lesión invalidante que impida llegar en óptimas condiciones al primer partido ante Arabia Saudita, el 23 de noviembre a las 7 de la mañana (hora de nuestro país) en esa lista habrá tres o cuatro arqueros, ocho o nueve defensores, siete volantes y siete u ocho delanteros. Según los datos que el cuerpo técnico fue filtrando durante la semana pasada, ya tienen el pasaje definitivamente marcado Emiliano Martínez y Franco Armani (arqueros), Nahuel Molina, Gonzalo Montiel,Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico (defensores), Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso y Aeljandro "Papu" Gómez (volantes) y Lionel Messi, Paulo Dybala, Lautaro Martínez, Joaquín Correa, Julian Alvarez, Angel Di María y Nicolás González (delanteros).

Falta designar el tercer arquero entre Juan Musso y Gerónimo Rulli y un jugador más entre Juan Foyth, Nehuén Pérez, Marcos Senesi y Ángel Correa. Aunque algunas fuentes recomiendan no descartar definitivamente a Lucas Martínez Quarta, Nicolás Domínguez, Lucas Ocampos, Emiliano Buendía y Lucas Alario, los cinco que no pasaron el último corte. Corren desde más atrás, pero no han dejado de ser tenidos en cuenta.

Hay un dato adicional respecto de la lista casi definitiva: de esos 24, los once que arrancaron jugando la Finalíssima ante Italia en Wembley junto con los cuatro defensores suplentes, Leandro Paredes (quien no jugó por estar reponiéndose de una operación), Guido Rodríguez, Papu Gómez, Joaquín Correa y Nicolás González irán al Mundial bajo cualquier circunstancia (salvo una lesión). Para Scaloni aprobaron con holgura todos los exámenes. Palacios, Mac Allister, Dybala y Julian Álvarez, en este contexto por ahora están seguros. Pero dependen de como les vaya en el arranque de la temporada oficial europea en agosto próximo y de la cantidad de minutos que puedan acumular hasta el 14 de noviembre, la fecha en la que se terminarán todos los interrogantes. Ese día Scaloni entregará la lista definitiva. Ocho días después ante Arabia Saudita, la ilusión mundialista de la Argentina se pondrá en marcha una vez más.