En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra cada año el 14 de junio, el Ministerio de Salud de la Nación realizará entre martes y viernes una serie de actividades para promover y fidelizar la donación voluntaria y habitual de sangre en todo el país.

“Donar sangre es un acto de solidaridad. Súmate al esfuerzo y salva vidas”, será el lema de la campaña de este año, con el fin de destacar "la contribución esencial de los donantes de sangre para salvar vidas y fortalecer la solidaridad en las comunidades".



Además de divulgar por distintos medios "relatos de personas cuyas vidas se salvaron gracias a la donación de sangre", para "motivar a los donantes de sangre periódicos para que sigan donando sangre, y a las personas en buen estado de salud que nunca donaron sangre para que comiencen a hacerlo", expresaron desde Salud.

En ese sentido, con representantes de todas las provincias y de más de 12 países, el Hospital Garrahan será la sede del “Encuentro Nacional de los Programas Provinciales de Hemoterapia promoviendo la donación de sangre voluntaria y habitual - 20 años del Plan Nacional de Sangre de Argentina” y el “1er Congreso Internacional de ONGs promotoras de la donación de sangre voluntaria y habitual (FIODS)”.



Allí se presentarán proyectos provinciales y de hospitales nacionales para la promoción de la donación voluntaria y habitual de sangre, elaborados por los equipos respectivos durante el “Curso de Gestión en Medicina Transfusional: Universalidad, Equidad y Justicia Social en nuestro País Federal”, dictado por la Dirección de Medicina Transfusional de la cartera sanitaria nacional.

También hará dos colectas externas de sangre los días 14 y 16 de junio de 9 a 13 horas. La primera, organizada en la Cámara de Diputados de la Nación y a cargo del equipo técnico del Garrahan; y la segunda, en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, en Santiago Calzadilla 1300 de CABA, a cargo del equipo técnico del Hospital Posadas y la provincia de Buenos Aires.

Sobre el acto de donar sangre

La donación de sangre está organizada por los bancos de sangre y/o Centros Regionales de Hemoterapia en el marco de los Programas Provinciales de Hemoterapia de los Ministerios de Salud de cada jurisdicción.

Los programas están articulados con el Plan Nacional de Sangre del Ministerio de Salud de la Nación, autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Sangre 22.990, que establece el respeto de los principios éticos de la donación de sangre: anonimato, benevolencia, voluntariado y no lucro, en todos los procesos desde la donación hasta la distribución de los productos a transfundir.

Se trata de un acto sencillo, rápido, prácticamente indoloro y seguro. Puede donar sangre cualquier persona que tenga entre 16 y 65 años; pese más de 50 kg; se sienta bien de salud; no esté transitando enfermedades que se transmitan por sangre (hepatitis, mal de Chagas, etc.); no haya realizado prácticas sexuales de riesgo en el último año; no se haya realizado durante el último año tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.