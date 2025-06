Alexander Zalazar tiene 24 años y el 23 de noviembre del 2023 pensó que su vida había cambiado para bien: él, junto con otras 159 personas, habían resultado los ganadores del sorteo de las viviendas Procrear. Por fin iba a poder tener un techo propio donde ver crecer a su familia. Pero no.



En las últimas semanas, de forma imprevista e inconsulta, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que dejaría sin efecto el sorteo y le entregaría todas las viviendas disponibles a miembros de la fuerza de seguridad.

Por la 750, Zalazar contó cómo vivió todo este proceso y explicó que los vecinos y vecinas afectados por esta decisión se están organizando para realizar una denuncia contra la administración libertaria.

“Con este nuevo gobierno nos pasó de todo. La decisión de Bullrich de entregar este edificio, que ya tenía adjudicatarios, a las fuerzas federales, fue sin previo aviso y sin dar ninguna explicación”, explicó.

Y añadió: “Bullrich salió a decir que se los iba a entregar a ellos, a los que nos cuidan, pero quitándoselo a quienes justamente tienen que ser cuidados”.

“En este momento nos está ayudando la Defensoría del Pueblo Avellaneda. Ahora vamos a presentar una denuncia colectiva. Somos 70 de las 160 familias que ya decidimos hacerlo. Y cada vez somos más los que nos vamos sumando”, explicó.

Justamente el propio defensor del pueblo de Avellaneda Daniel García, explicó ayer por la 750 que el proceso “fue un despojo, una estafa”. “Fue algo donde se nota el abuso de poder que hay en Argentina”, dijo.

Frente a esta estafa, contó el especialista, algunos vecinos hicieron un recurso de amparo: “Yo acá veo claramente un favor político. Acá hay una muy ensañada situación con Avellaneda y otros distritos que se resisten a lo que hace el gobierno nacional. Porque esto no es una democracia”, añadió.

Finalmente, dejó un consejo: “Nuestra recomendación es que hay que tratar con el derecho administrativo. Hay que agotar todas las instancias administrativas con el Gobierno nacional. Con este Gobierno, que no sabemos qué es lo que pasa, con una Corte Suprema de tres cuando tendrían que ser cinco, no podemos pensar más que hacer las cosas como tienen que ser. No apurarnos”.