El diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, Carlos del Frade, advirtió que Vicentin busca la quiebra "para no pagarle a nadie". Del Frade advirtió que si en el cierre preventivo de acreedores no llega a haber un acuerdo, "Vicentin irá a la quiebra, con lo cual 33 empresas que componen el grupo, 7.000 trabajadores en forma directa, más de 30.000 de forma indirecta, más las cooperativas estafadas de Santa Fe, Córdoba, Salta y la provincia de Buenos Aires, van a generar una cuestión social enorme, porque no van a quedar ni siquiera dueñas de su presente". De esta forma sus directivos conseguirán "la mejor manera de no pagarle a nadie y seguir con sus vidas fastuosas". "Esto explica al macrismo, que fue endeudarse para fugar. Los directivos de Vicentin son delincuentes de guante blanco", concluyó Del Frade.