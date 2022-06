Luego de su crítica contra el “entorno” de Javier Milei, al que responsabilizó por el fracaso y la escasa concurrencia al acto que el ultraderchista organizó en Gerli, el "influencer libertario" Carlos Maslatón fue por más y avivó la interna en la fuerza libertaria. Comparó a Karina Milei con López Rega, volvió a acusarla de autoritaria y aseguró que la mano derecha del diputado “bloquea” a la militancia que popularizó al dirgente ultraderechista.

En una entrevista radial, Maslatón -el exdirigente de la Ucedé- planteó una nueva analogía peronista y definió a Karina como la “López Rega” de Javier Milei. “Perón, desde Madrid, le dijo que sí a todo el mundo y cuando llegó no pudo dominar a ese dejar político que armó desde afuera. Se armó un entorno que no lo dejaba ver la realidad y que era el lopezreguismo", comentó en su intento de cronología histórica. Y añadió: "Milei por no querer meterse y decirle si a todo, terminó rodeado por un entorno, que es de apenas seis meses y está integrado por Carlos Kikuchi -exasesor de Domingo Cavallo- y Karina Milei, quienes bloquearon a toda la militancia política que es la que lo llevó al éxito el año pasado. Es esa formación de jóvenes liberales que quedaron marginados. Eso es lo que estalla ahora”.

Si bien Maslatón reconoció que Karina es uno de los principales apoyos del candidato ultraliberal, quien incluso ya anticipó que si llega a la presidencia ella será su primera dama, la acusó de autoritaria y de querer hacerse la líder del partido. “Karina no puede ser la jefa del movimiento ni la jefa de pelotón de fusilamiento de los que no le gustan” porque “la política es consenso”.

“Las leyes del manejo de la política no son ni las del ejército, ni las de la empresa privada. No hay obediencia debida. Se conversa entre todos y si no hay acuerdo se va a interna. Ella no comprende las internas, que, si se dan, hay que manejarlas y convivir con ellas”, afirmó.

En ese mismo sentido, remarcó: “Karina no me puede dirigir a mí como puntero político y esto lo ha hecho con mucha gente. Como soy el único que no se juega un cargo público ni candidato, ni hago política, estoy hablando. Los demás que fueron marginados y fusilados, no pueden ni hablar”.

Por otra parte, descartó una posible alianza entre Javier Milei y Mauricio Macri, de cara a las elecciones presidenciales de 2023. “No hay ninguna posibilidad. Macri no se va a ir de Juntos por el Cambio. Lo único que puede pasar es que Milei diga que no se siente en capacidad de ir solo para la presidencia y se licúe dentro de Juntos por el Cambio en una alianza especial”.

Sin embargo, descartó ese escenario puesto que consideró que sería el fin de la carrera política del líder de Avanza Libertad. “Si Milei va a Juntos por el Cambio muere su carrera política. Es políticamente imposible”, concluyó.

Todo mal

Luego de estas declaraciones de Maslatón, Javier Milei decidió dejar de seguir a su “puntero” en Twitter y compartió una foto junto a su hermana Karina. Esta actitud del referente ultraderechista fue entendido como un mensaje claro de a quién apoya y a quien le soltó la mano, y causó múltiples reacciones entre sus seguidores.

“HOLA A TODOS...!!!”, escribió Milei en su cuenta de Twitter, junto a una foto en la que se lo ve con su hermana Karina y con el diputado derechista e hijo del presidente brasileño, Eduardo Bolsonaro.