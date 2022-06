Fue escasa la concurrencia al acto que el ultraderchista Javier Milei realizó en la localidad bonaerense de Gerli para lanzar su candidatura presidencial. Los organizadores esperaban unas 20 mil personas en el estadio del club El Porvenir, pero apenas si llegaron a unas 1.500. Tanta fue la decepción que no tardaron en aparecer las internas en la fuerza libertaria.

La mayoría de las críticas fueron dirigidas al entorno más cercano al diputado de Libertad Avanza. El que encabezó la ofensiva, el ex dirigente de la Ucedé Carlos Maslatón, acusó sin miramientos a Karina, la hermana del legislador a quien definió como "dictadora barata e ignorante en todos los aspectos".

Las implicancias del ataque no son menores. Carlos Maslatón es uno de los principales apoyos del candidato ultraliberal y Karina, la hermana de Milei, siempre fue definida por el economista como su "mano derecha" y la verdadera responsable de que él pueda hacer política. Más aún, ya anticipó que si llega a la presidencia ella será su primera dama.

No conforme con los adjetivos, Maslatón avanzó con las analogías históricas y definió a Karina como la "Isabel" de Milei (el "Perón" de la comparación) y a Kikuchi, ex vocero de Domingo Cavallo, como su "López Rega".

No conforme con recurrir a la historia argentina, Maslatón encontró otro ejemplo en el terreno mundial: nada menos que Corea del Norte. "La hermana de Milei es una militante más. No es, y nunca puede ser, la dueña del Movimiento. La Libertad Avanza es el liberalismo argentino. Milei no es Kim Jong-un ni Karina Milei se permitirá jamás que sea como su criminal hermana Kim Yo-jong. Avanzan los Aliados", tuiteó a continuación.

Maslatón afirmó también que Kikuchi, el principal armador político del candidato, "por sus resoluciones destructivas contra Javier Milei, trabaja al servicio de los intereses del candidato presidencial comunista Horacio Sombrilla Larreta, nuestro mayor enemigo".