El Ministerio de Educación de Santa Fe reivindicó este martes el uso del lenguaje inclusivo, que fue prohibido en las escuelas porteñas por decisión de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, al señalar que "nació de la propia sociedad" y que es una herramienta que "tiene la posibilidad de expresión vinculados a los géneros".

"Si este lenguaje ayuda a una mejor convivencia de la sociedad, ¿por qué lo vamos a prohibir? No hay establecida una legalidad sobre su uso o su prohibición. Por lo tanto, el Ministerio en principio no va a prohibir nada", aseveró el secretario de Educación de la provincia, Víctor Debloc, en diálogo con radio LT9 de Santa Fe.

“El lenguaje inclusivo es un lenguaje que tiene la posibilidad de expresión vinculados a los géneros. Nació de la propia sociedad", argumentó Debloc este martes, consultado sobre la decisión del Gobierno porteño de prohibir el uso del lenguaje inclusivo a las y los docentes en el ámbito escolar y en las comunicaciones de los establecimientos, en todos los niveles obligatorios de enseñanza.



La decisión oficializada en la Resolución N°2566, que cosechó el repudio de sindicatos, estudiantes, organizaciones LGTBI, legisladores y especialistas en Letras, fue defendida la semana pasada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, como "una medida más" ante los resultados obtenidos en los últimos exámenes de comprensión lectora realizados en la ciudad que mostraron que “hubo un retroceso de al menos cuatro años” en esa materia.

En ese sentido, el secretario de Educación de la provincia de Santa Fe se diferenció de su par porteña y dijo que el lenguaje inclusivo "no debería ser una preocupación" hasta tanto "no haya argumentos científicos" y se aseguren "los procesos de alfabetización".

El lenguaje, insistió el funcionario, "es un sistema simbólico de mucha vida" que "está expuesto a variaciones, neologismos, dialectos, modos regionales del habla y la escritura", por lo que "mientras no traiga ningún tipo de perjuicio, el Ministerio no establecerá ninguna prohibición”.

“Respetamos la resolución de la Ciudad de Buenos Aires, pero no pensamos que interfiera en el sistema”, concluyó Debloc.

Nuevo amparo

Este lunes, las referentes de izquierda Cele Fierro y Vanesa Gagliardi, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en el FIT Unidad, presentaron en la justicia un recurso de amparo contra la Resolución 2566/2022 con la que la ministra de educación porteña Soledad Acuña prohibió el uso del lenguaje inclusivo en el sistema educativo de la Ciudad.



"Acuña atrasa y discrimina. En sus siete años de gestión como ministra, desde 2015 a hoy, redujo el presupuesto educativo del 23% al 19%. Ahora también pretende reducir autoritariamente la libertad de expresión y los derechos de género reconocidos en leyes y constituciones", dijo Fierro, mamá de una niña que cursa primer grado de una escuela pública porteña

"Al deterioro social, la superpoblación de aulas, el bajo presupuesto educativo y la precarización docente se suma que, durante la pandemia, Acuña y su jefe (Horacio) Rodríguez Larreta no garantizaron computadoras ni conectividad. Allí están las causas del retroceso en la comprensión de textos", añadió, por su parte, Vanesa Gagliardi, profesora de secundaria, diputada porteña electa y miembro de la directiva del sindicato Ademys.

En la misma línea, Fierro señaló que "frente a esta medida tan absurda y reaccionaria, que ahora quiere imponer sanciones a les docentes que no la cumplan, defendemos el derecho democrático de cada docente y estudiante de utilizar o no el lenguaje inclusivo; la caída en la comprensión de textos empezó bastante antes del mismo y por ende no mejorará porque se lo prohíba".

El amparo de Fierro y Gagliardi es patrocinado por la doctora Mariana Chiacchio, del Cadhu (Centro de Abogades por los Derechos Humanos). La causa recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo porteño Nº 22, a cargo de la jueza María Rosa Cilurso, bajo el número 135472/22.