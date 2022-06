El servicio de streaming estadounidense Netflix está trabajando en "El Juego del Calamar: El Desafío", un concurso inspirado en la serie surcoreana homónima y que pretende convertirse en "la mayor producción televisiva" de la historia.

Según lo confirmado oficialmente este martes, el concurso, con tintes de "reality show", contará con 456 participantes y repartirá 4,56 millones de dólares de premio. En esta línea, el vicepresidente de la empresa para series no guionizadas y documentales, Brandon Riegg, dijo que se busca convertir "el mundo ficticio en realidad" en una competición de alcance masivo que también será "un experimento social".



"Se trata del mayor número de concursantes y el mayor premio en metálico de la historia de un programa de televisión", había revelado horas antes la jefa ejecutiva de Netflix para productos televisivos, Bela Bajaria, en un festival de medios en Canadá.



Tras el anuncio de Bajaria, la compañía publicó un breve video sobre el concurso en sus redes sociales para informar de que el casting para acceder al "reality" está abierto y los seguidores que así lo deseen pueden postularse a través de la página SquidGameCasting.com.



El comunicado de Netflix detalla que el concurso, que no contará con pruebas de vida o muerte, constará de 10 episodios en esta primera temporada y será emitido íntegramente en inglés.



En este sentido, la plataforma pretende reclutar a personas de todo el mundo, pero el único requisito hasta el momento es que sean perfectamente angloparlantes, ya que las instrucciones del juego se darán -como en la propia serie- a través de un altavoz y en inglés.



Hasta ahora no han trascendido más detalles acerca de si el último "superviviente" de las pruebas será quien se embolse los 4,56 millones de dólares de premio o si se repartirán entre los distintos finalistas. "Hay mucho en juego, pero el peor final será irse a casa con las manos vacías", dice el comunicado de Netflix.





Se viene la segunda temporada

Durante el fin de semana, se anunció el lanzamiento de la segunda temporada de la exitosa serie, la cual se estrenará en 2023.

"En sus marcas. ¿Listos? ¡Luz verde! ‘El juego del calamar’ continúa. Solo en Netflix", celebró en sus redes sociales el gigante del streaming junto con unas palabras de su creador.



La serie surcoreana de suspense y drama tendrá una segunda parte luego de su primer lanzamiento en 2021 que, con sus nueve capítulos, causó furor en la audiencia. Además del breve adelanto, el creador, Hwang Dong-Hyuk lanzó un comunicado titulado “Llega una nueva ronda”.

En el teaser se ve el ojo derecho de Young-hee, la enorme y temible muñeca de la serie, que se luce en el primer capítulo. Este ojo parece al inicio una especie de cámara en proceso de enfocar, pero luego una luz roja va apareciendo en la pupila, sobre la que se forma un número 2. En tanto, los símbolos del círculo, triángulo y cuadrado, que distinguen los rangos de quienes trabajan en el juego, se forman en la parte inferior.

Dong-Hyuk agradeció a los seguidores por “ver y amar nuestra serie”, la cual, según él mismo mencionó, tomó doce años en hacerse, pero solo doce días para ser “la serie más vista de Netflix”.

Luego del primer estreno, "El juego del calamar" se transformó en la serie más vista de la historia de esa plataforma. Alcanzó 142 millones de reproducciones, y la primera en superar los 100 millones de vistas.