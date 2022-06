El exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, aseguró que es importante que los países latinoamericanos comiencen a actuar como una región “para impedir que esta pelea entre imperios regionales y mundiales nos desgarre el cuerpo continental”. En el programa "Aquí, allá y en todas partes" de la radio AM750, con la conducción de Nora Veiras, directora de Página/12, el intelectual y político habló sobre las elecciones en Colombia, donde aseguró que la candidatura de Rodolfo Hernández representa "lo antiguo pero con ropaje nuevo" mientras que Gustavo Petro representa "la voluntad de cambio juvenil y popular". A su vez habló sobre la condena de prisión a Jeanine Áñez y los dos juicios pendientes relacionados al caso del golpe de Estado de 2019.

Colombia hacia un nuevo escenario político



Para García Linera analizó el escenario político colombiano a pocos días de la segunda vuelta electoral. “El partido de Uribe y las fuerzas reaccionarias que convirtieron a Colombia en un portaviones norteamericano anclado en Sudamérica ha perdido”, aseguró. Sin embargo, García Linera da cuenta de la ambigüedad en la propuesta de cambio tras la derrota del Uribismo.

“Por un lado está Petro que expresa lo más noble y puro de esa voluntad de cambio juvenil y popular, pero también hay otro tipo de cambio que en verdad es lo antiguo, pero con ropaje nuevo, es el caso del señor Hernández que no solamente valoró el ejemplo de Hitler, sino que es una persona que piensa que las mujeres deberían estar en las casas cocinando y que las leyes no sirven para nada y son tan útiles como un papel higiénico”, afirmó.

Sentencia a Jeanine Áñez

García Linera también habló sobre la condena a 10 años de prisión a Jeanine Áñez en el caso golpe de Estado II por asumir de facto la presidencia tras la salida obligada del entonces presidente Evo Morales Aymá. “Esa sentencia tiene una dimensión de gran justicia histórica porque se ha sentenciado a una persona que pisoteó la estructura constitucional de nuestro país y llegó al gobierno por vías no electorales y democráticas, la idea de un golpe es esa, puede ser civil o militar”, puntualizó.

García Linera recordó que en relación con el golpe de Estado de 2019 todavía están pendiente dos juicios. El segundo es a Áñez y a comandantes militares y policiales “por la muerte de 37 personas bolivianos asesinados a bala militar, policial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de masacre, ejecuciones extrajudiciales”. Según el exvicepresidente se espera que en los próximos meses avance el juicio que precisó tiene una pena máxima de 30 años de cárcel.

Mientras que el tercer juicio está centrado en mandos militares y tiene que ver con la recepción de armamento en noviembre de 2019, donde están siendo enjuiciados los comandantes involucrados en la decisión de permitir la entrada de tropas argentinas armadas a Bolivia. Además, recordó que parte del armamento enviado por el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri se quedó en la fuerza área boliviana, otra parte en la policía. “Es probable que esa munición haya sido utilizada en la masacre y en la represión de campesinos e indígenas pobladores del alto”, aseguró el exvicepresidente, quien además reveló que la condena en estos casos puede ser de 20 a 30 años de cárcel.



Nueva derecha y la guerra

Por otra parte, consultado sobre el surgimiento de personajes ultraliberales como Javier Milei en Argentina, García Linera observó que es el resultado del derrumbe del viejo sistema político. “Esta nueva derecha es una forma de neoliberalismo 2.0, recalentado, enfurecido. Que ya no busca seducir, sino imponer. Que ya no busca conquistar ni convencer, sino mandar y someter. Es una derecha autoritaria que busca venganza, imponerse mediante la fuerza”, analizó el exvicepresidente



Sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, García Linera planteó la necesidad de "actuar temática y puntualmente como región: para defendernos, para protegernos, sino vamos a quedar desgarrados en medio de la pelea de imperios que están disputándose territorios, materias primas, áreas de influencia. En cambio si actuamos temáticamente, puntualmente en ciertas cosas, como región de 650 millones de habitantes que defiende en ciertos temas una mirada continental y regional y se protege frente estas adversidad podemos al menos defender a nuestras poblaciones", indicó.



Cumbre de las Américas

Respecto a la Cumbre de las Américas, el intelectual boliviano consideró que el acuerdo por 230 millones de dólares para limitar la migración centroamericana es una muestra de que los norteamericanos nos desprecian. “Se van a Ucrania a colocar 40 mil millones de dólares para que se siga bombardeando y llevándole armas y a América Latina le asignan 230 millones de dólares”, aseguró.



Por otra parte consideró que la región también le perdió el respeto a Norteamérica y una prueba fue que seis líderes latinoamericanos no asistieron y de los que fueron 20 reclamaron por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, como en el caso de Argnetina que según García Linera expresó “el sentimiento de todo el continente”. “Eso no se veía antes (…) ya no miramos con sumisión religiosa lo que viene de Estados Unidos”, resaltó el exvicepresidente de Bolivia.