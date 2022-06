Francisco "Paco" Olveira, cura de la Capilla Beato Angelelli de Merlo e integrante de Curas en Opción por los Pobres, exigió al gobierno medidas más firmes para contener la inflación y advirtió que si el ejecutivo no logra revertir la situación económica y social en el 2023 volverá "un macrismo redoblado".

Luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) diera a conocer que el índice de precios al consumidor marcó un aumento del 5,1 por ciento en mayo, el cura narró que la situación en los barrios populares es "cada vez más dificil".

"Cuesta mucho ir al almacén. Mes a mes los precios aumentan un montón. Comprar ropa es imposible", relató Olveira en declaraciones a AM750.

En este sentido, expresó que "la inflación crece y los sueldos siguen rezagados". "Hay personas que consiguieron trabajo y que siguen yendo al comedor porque no les alcanza, contó Olveira. "La inflación no va a bajar a no ser que se tomen decisiones más fuertes", agregó.

De todas maneras, el sacerdote destacó los esfuerzos del gobierno para contener el aumento de precios y apuntó contra los sectores concentrados de la economía. "Yo no me puedo enojar con el gobierno, yo estoy enojado con los Braun y con los que realmente la están haciendo más difícil en un contexto internacional absolutamente difícil", expresó.



Por último, Olveira manifestó estar "preocupado" por las presidenciales del 2023 e instó al Frente de Todos a "hacer todo lo posible" para no perder las elecciones.

"Tenemos que ganar a nivel nacional y en todas las provincias posibles porque lo que vienen es macrismo redoblado. Son personas que no tienen sensibilidad, son los oligarcas del siglo XXI para defender sus intereses. A los pobres les va a ir muy mal si ellos vuelven", enfatizó.