No hay obra sin autor, y tampoco podcast sin alguien detrás que lo hayan pensado, producido y compartido. Por más reciente que sea el formato de audio a la carta, que gana cada vez más adeptos en el consumo sonoro en Argentina y el mundo, los podcasts tienen quienes los piensen. Bien lo saben los miles de “podcasteros” argentinos, que acaban de recibir una gran noticia que posiblemente promueva aún más el desarrollo del formato: Spotify comenzará a abonar derechos de autor de radio on demand en el país. El reconocimiento del derecho de autor de podcast se concretó gracias al acuerdo que la Sociedad Argentina de Autores de la Argentina (Argentores) firmó con Spotify, la principal plataforma de este formato del mundo.

En pleno desarrollo del consumo audiovisual digital, la noticia de que los autores de podcast comiencen a ser reconocidos como tales por las grandes plataformas es para celebrar. Mucho más teniendo en cuenta que Argentores es la primera sociedad de gestión de derechos de autor no musical de América Latina que logra un acuerdo con Spotify, la plataforma global que cuenta con 182 millones de suscriptores en todo el mundo.

“Este acuerdo significa que las y los autores de podcast que declaren sus obras en Argentores podrán percibir su derecho de autor. Esto no sólo denota su remuneración económica sino también el derecho moral de la obra. El reconocimiento a su paternidad. Con este acuerdo se abre un ventana llena de posibilidades para sus podcasts, ya que otras plataformas que prestan servicio en Argentina, también deberán abonar las regalias por sus servicios”, le contó a Página/12 Pedro Patzer, presidente del Consejo Profesional de radio de Argentores. Es importante aclarar que el convenio está orientado únicamente para autores y autoras, por lo que no aplica para ningún tipo de productor.

El acuerdo suscripto implica la percepción económica de derechos sobre un porcentaje de ingresos sobre los suscriptores de la plataforma. A partir de ahora, Spotify realizará el pago por derecho de autor a Argentores por todas las obras que figuren en su catálogo y que estén declaradas en la entidad. Será la sociedad de gestión la que luego reparta lo recaudado a cada autor o autora, cuyo monto variará según el género (una ficción tiene más puntaje que el documental, por ejemplo) y la cantidad de abonados. Argentores considera al podcast como radio on demand, por lo que contiene todos los rubros autorales de radio, y los administrará de la misma manera.

“La distribución del dinero será sobre la base de programación que tenga la plataforma. Esta misma es quien debe entregar a modo de DDJJ su planilla de repertorio. Independientemente de eso, Argentores controla a través de sus bases de datos y los permanente relevamientos que la información proporcionada sea la correcta”, subraya Patzer. “El solo hecho de que un autor o autora comience a percibir regalías de una plataforma extranjera es una excelente noticia, con lo cual la mejora será evidente y concreta", agrega el miembro de la Junta de Argentores. "No se puede proyectar una recaudación sobre las plataformas, ya que el número de suscriptores varía sustancialmente a lo largo del año."

La digitalización del consumo sonoro en Argentina se acelera cada día. Según los datos suministrados por el Panorama de Medios de Argentinas realizado por Havas, en 2021 los podcast representaron el 8% del consumo y en pleno crecimiento. Lo mismo sucede con el incremento de la radio online, que ya alcanza el 25% del total. En conjunto, el streaming de audio -que incluye al podcast, radio y la música- representó el año pasado el 40% del total de escucha.

No es casual que Argentina haya alcanzado un reconocimiento a la propiedad intelectual de podcast. De hecho, así como en muchos países no existe el reconocimiento al derecho de autor de radio, en Argentina esto sí sucede, por lo que sirvió de envión fundamental para avanzar en el consumo digital sonoro en plataformas como Spotify. Este antecedente es la base para que la entidad pueda suscribir un convenio con otras plataformas en Argentina.

“El acuerdo es muy importante porque es la primera sociedad de gestión colectiva que no administra repertorio musical en América Latina que logra cerrar un acuerdo de esta índole", concluye Patzer. "Esto abre un sinfín de posibilidades y sienta una jurisprudencia clave en nuestro país, ante el desembarco de otras plataformas similares características. En América Latina, Argentores es la única sociedad que percibe derechos de Spotify. Se torna fundamental la presencia del Estado en el tema de regulación con las plataformas, ya que muchas al no tener domicilio legal en nuestro país desconocen sus leyes como la del derecho de autor. Plataformas como TuneIn, por citar un caso, que tiene cientos de radio y podcasts argentinos y no cumplen con el derecho de autor”.