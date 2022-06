Un boleto que estaría cercano a los $64 en la ciudad de Salta. Ese sería el costo del servicio si es que la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) autoriza el pedido de incremento del 55% presentado formalmente ayer por la SAETA (empresa que tiene a su cargo los corredores del transporte masivo de pasajeros de Salta Capital y alrededores).

Por el momento el pedido está en evaluación y hay un tiempo de espera hasta que se disponga el procedimiento de consulta (que puede ser o no una audiencia pública) para definir si habrá aumento y de cuánto será. En caso de aprobarse sobre la base del pedido de la SAETA, el porcentaje de incremento acumulado en lo que va del año será del 80%.

La última readecuación de la tarifa del transporte fue a partir del 1 de febrero pasado, cuando el boleto pasó de $32 a $41. Si bien la readecuación alcanzó el 25% (SAETA había solicitado el 30 por ciento), se restituyó el valor de $1 (correspondiente al aumento de diciembre de 2019), en virtud de un fallo de la Corte de Justicia de Salta. En aquel momento el tribunal salteño hizo lugar a una apelación de SAETA y la AMT contra un amparo colectivo presentado en contra del incremento del servicio.

“Pedimos el 55% teniendo en cuenta las expectativas de que la inflación será del 75”, dijo a Salta/12 el presidente de la SAETA, Claudio Mohr. Indicó que en este caso solamente se tuvo en cuenta dos factores: incrementos salariales y el precio del gasoil que “solo en lo que va del año aumentó un 50%”.

A ello sumó el hecho de que mientras el precio del diesel está en $155 para cualquier particular, por comprar al por mayor SAETA paga $190.75 el litro. “Y nadie me explica el por qué de esa diferencia”. Además, el gasoil no está subsidiado.

Entre los factores que justifican la necesidad de incrementar el precio del boleto, añadió que el envío de los subsidios nacionales no se hace en tiempo y forma, dado que "se demoran al menos 30 días".

Aumento en el interurbano

Por otro lado, la AMT convocó a una audiencia pública para el próximo 4 de julio, a partir de las 8, en el Salón Municipal de Cultura (calle San Martín s/N), de la localidad de El Galpón, en el departamento Metán, para tratar el aumento del boleto interurbano que está por fuera de la región cubierta por SAETA.

El presidente de la AMT, Marcelo Ferraris, indicó que las empresas que prestan el servicio, solicitaron más de un 50% de aumento en la tarifa que cobran actualmente. Son unos 30 servicios interurbanos que prestan cerca de 14 empresas en el interior de la provincia.

“Estamos evaluando si lo hacemos vía virtual”, sostuvo Ferraris al ser consultado por un posible sistema que permita la mayor participación de los usuarios de otras localidades de la provincia, dada la distancia para quienes deben viajar hasta El Galpón.

Para ser parte de la audiencia pública las inscripciones se recibirán hasta el 29 de junio, a las 13. Las presentaciones y consultas serán recibidas en la sede de la AMT, en la calle Santiago del Estero N° 2245, 4º piso, oficina 28, de la ciudad de Salta, entre las 8 y las 13.

El subsidio desigual

En Capital Federal un recorrido de entre 6 y 12 kilómetros (un tramo que puede hacer alguien desde los extremos de la capital salteña al centro y viceversa, en promedio) cuesta actualmente $21. Una de las explicaciones en esta diferencia de coste del servicio es la distribución de los subsidios al transporte.



Según explicaron funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación ante la Comisión de Transporte de la Cámara Baja del Congreso Nacional el martes último, para CABA y el AMBA se destinan 18 mil millones por mes en concepto de subsidios, más mil millones de subsidio al gasoil. Para el resto del país, en tanto, se destinan 3.200 millones, y no hay ningún monto de subsidio para el combustible.

Según explicó a Salta/12 el diputado nacional por Salta Lucas Godoy, esta disparidad se profundizó tras la firma del consenso fiscal durante el gobierno de Mauricio Macri. El legislador afirmó que desde ese momento se recortó a las provincias la mitad de los subsidios, mientras que Capital Federal quedó como única beneficiaria. Actualmente el 84%de los subsidios es destinado a CABA y el AMBA, dejando solamente el 16% para las provincias.

Para este año se preveía aumentar el subsidio al transporte de 23 mil millones a 45 mil millones de pesos en el presupuesto. Ante la falta de aprobación del proyecto, Godoy afirmó que el presidente Alberto Fernández se comprometió a otorgar ese incremento.

Frente al panorama por esta situación, el legislador nacional indicó que junto a su par de Corrientes, Jorge Romero, presentaron un proyecto por el Frente de Todos impulsando que la distribución vuelva a los valores de 2018 o incluso anteriores, y se llegue al menos a una proporción del 60% de los subsidios para el AMBA y CABA y el 40% para el resto del país.