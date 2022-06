A horas del ballotage en Colombia del próximo domingo el debate entre los dos candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández no tiene un lugar y fecha definida y el RCN radio anunció el jueves por la noche que se había suspendido. El encuentro había sido ordenado por el Tribunal Superior de Bogotá y según el fallo a ambos políticos les quedan 24 horas para definir los detalles del debate. Sin embargo, según RCN, "no habrá debate presidencial antes de la segunda vuelta, luego de que el ingeniero Rodolfo Hernández afirmara que no se puede dar pleno cumplimiento al fallo de tutela, por cuenta de que su solicitud de aclaración del mismo no ha sido resuelta."

Antes del fallo Hernández había declinado de participar en cualquier tipo de debate porque según él se trata de un formato que no le permite expresar sus ideas.



El miércoles, cuando se conoció la decisión de la corte bogotana, Hernández cuestionó que el fallo indica que los dos candidatos deben solicitar y programar el encuentro de forma conjunta y que de no hacerlo pueden incurrir en desacato. Para Hernández es “lo más parecido a una dictadura”. Por otro lado, el ingeniero de Bucaramanga señaló que para los colombianos que viven y votan en el exterior los comicios comenzaron el lunes y se refirió a la normativa que prohíbe toda clase de propaganda durante la jornada electoral.



"No es obligatorio"

Horas antes del anuncio de RCN de la cancelación del debate el Consejo Nacional Electoral (CNE) había indicado que no es obligatorio que los candidatos presidenciales participen en un debate y que la ley únicamente establece el derecho de realizarlo. La aclaración del CNE responde a la solicitud que interpuso la excongresista Ángela Robledo ante el tribunal de Bogotá. De acuerdo con Robledo, Hernández “violó las garantías electorales” al rechazar presentarse a un debate con Petro.

Además, el CNE detalló que los candidatos pueden utilizar espacios en el RTVC para dar a conocer sus eventuales planes de Gobierno. En un comunicado del Sistema de Medios Públicos de Colombia RTVC señalaron que los candidatos todavía no presentaron la solicitud conjunta ordenada por el tribunal de Bogotá. A su vez indicaron que el intercambio de misivas entre los candidatos no se considera “una solicitud formal a RTVC para trabajar en la realización y transmisión del debate”.

"Obligación de corte estalinista"



Tras horas de silencio sobre el debate ordenado por la justicia colombiana, Hernández, candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, había dicho que aceptaba debatir con su rival del Pacto Histórico Gustavo Petro. “Respeto, acato, pero no comparto”, aclaró el exalcalde de Bucaramanga, quien criticó que los magistrados del Tribunal de Bogotá “decidieron que un derecho se convirtiera en una obligación de corte estalinista”.

Al aceptar, Hernández había establecido una serie de condiciones: desde quiénes deben moderarlo, temas a discutir, hasta la locación del encuentro. Mientras que Petro reiteró que estaba de acuerdo con el debate y aceptó las condiciones de su contrincante.



Esas condiciones aparecen en una carta que Hernández enviara este jueves a su contrincante en la contienda electoral “Petro: Usted madrugó a decir que estaba listo ya para el debate, pero fiel a su estilo omitió precisar cómo, cuándo, dónde, con quiénes, para qué y mil detalles que se tienen que prever”, señaló el candidato por la Liga de Gobierno Anticorrupción. ”Yo también estoy listo para debatir como lo estoy desde hace más de 50 años, cuando decidí construir viviendas, generar empleos, pagar impuestos y no vivir como un burócrata de profesión”, añadió.



La lista de condiciones de Hernández incluye el pedido de que las conductoras del debate sean la directora de la Revista Semana, Vicky Dávila, y a las periodistas de LaFm Darcy Quinn, y de Noticias RCN Jessica de la Peña, así como a "tres hombres que escojamos de común acuerdo". También pidió que el encuentro sea transmitido por el Sistema de Medios Públicos de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), algo que el tribunal capitalino ya había dictaminado en el fallo que se conoció ayer.

Hernández pidió que el debate se lleve a cabo en la ciudad de Bucaramanga. También impuso una serie de temas para tratar en el encuentro y que no se vinculan a las propuestas de los programas de gobierno. En la carta enviada a Petro los temas presentados por Hernández tienen que ver con la campaña presidencial: “alianzas politiqueras de los candidatos”, “campaña sucia de desprestigio de contendores políticos”, así como el “uso abusivo de recursos del presupuesto para las campañas”.

"Usted no quería, le obligan"

Por su parte, el senador y exalcalde de Bogotá le respondió a su rival a través de una misiva en la que aceptó la lista de condiciones. "Ayer dije que estaba listo para el debate, y lo reitero", afirmó el candidato del Pacto Histórico. “Me alegra que acepte debatir. Usted no quería, le obligan. Sin embargo, yo no pongo condiciones. Ninguna. Dejo en manos del Sistema de Medios Públicos RTVC todos los detalles del debate: desde los y las moderadoras hasta los temas, incluidos por supuesto los que usted plantea”, añadió y calificó de provocadora la carta de Hernández. Petro aseguró que Hernández se burla de los colombianos al buscar imponer una lista condiciones para su realización.



“Su desprecio a las más mínimas normas democráticas es total y revelador. Su desprecio a los millones de colombianos que tienen derecho a contrastar nuestros programas y soluciones es muy clarificador”, concluyó Petro. En tanto, Alfonso Prada, jefe de debate en la campaña del líder del Pacto Histórico, participó en una reunión con RTVC y lamentó que ninguno de los representantes de Hernández acudió al llamado. "No mandó absolutamente ningún tipo de razón, de tal manera que verificamos claramente que no hay ninguna voluntad de hacer el debate", reclamó Prada quien subrayó que “el pueblo colombiano merece ver en vivo y en directo las tesis de cada una de las campañas”.

Anoche Hernández intentó culpar a Petro por la no realización de un debate que el propio Hernández nunca quiso. Así, escribió que la aceptación incondicional de Petro a sus condiciones para debatir era una forma de nocumplir con el fallo judicial:

“De la anterior respuesta suscrita por el candidato deduje que no estaba dispuesto a acatar en estricto rigor lo ordenado por el despacho porque, al afirmar que no ponía condiciones, demostró que prefería desconocer el preciso mandato judicial para convertirlo en una expresión publicitaria contraria al fallo en comento”.

En tanto, la Defensoría del

alertó que existe un riesgo de “incidencia de grupos armados ilegales” de cara a la segunda vuelta presidencial de este domingo. En un comunicado el organismo señaló que 290 de los 1.103 municipios del país están en riesgo alto y extremo por episodios de violencia. Los aspirantes a la presidencia llegan al ballotage con las últimas encuestas de intención de voto indicando un empate técnico entre los candidatos.