Los artistas Wos y Louta se unieron para estrenar este jueves por la tarde "Quereme", su primera colaboración. La canción fue publicada con un videoclip que los tiene como protagonistas en un escenario que mezcla la fantasía con la vida real.

En la pieza audiovisual, ambos cantantes interpretan la canción dentro de un contenedor que simula una habitación, con agua hasta las rodillas y tiburones que nadan a su alrededor mientras viajan en un camión por la autopista. Valentín Oliva, más conocido como Wos, aseguró que este trabajo en conjunto fue meterse en el "universo Louta" por un rato.

La composición de la letra estuvo a cargo de ambos artistas, mientras que la dirección del video estuvo a cargo de Louta, que firmó los créditos como Jaime James, su verdadero nombre.

Luego del estreno, Louta compartió en sus historias que en Santa Fe y Juan B. Justo, en el barrio porteño de Palermo, estaba instalado el contenedor lleno de agua con el que grabaron el videoclip.

Desde una ventana por la que los curiosos que pasaban se asomaban, podía apreciarse la habitación tal cual como apareció en el video, incluso con las aletas de tiburones que nadaban en círculos.

Letra de "Quereme"

Se siente raro lo que toca

se convierte en ascensor

se morfa el ramo de la esposa

pero espera lo peor

Ya vendieron todo pero bueno

No lo ascienden porque no lo vieron

Y ya le descontaron la mitad de enero

Se rompe todo, se prende fuego

pero se queda y a lo mejor

Lo que era raro con el tiempo

Se camufle con su voz

Por sus horarios en el centro

Lo confunden con el sol

Pero se mezcla en tus ojos

Buscando otra versión

Ya no la ve ni cuadrada

Y se le ocurre decirte algo mejor

Quereme

te creo pero quereme

hasta que llegue quereme

aunque nos cueste quereme

Todo es una lotería

Y yo deseando ganar algo de lo que pedías

Se esta tornando raro seguir en caída

Y verme tramando el salto cortando el paracaídas

Y ahora parece que nunca amanece

Que el cielo esta gris y los colores fallecen

Por más que me pese no se cuántas veces

Todo lo que traje fácil se desaparece

Crezco y me desvanezco voy

Viendo el tiempo que merezco hoy

Solo buscaba algo de simpatía

Y me devolves esa mirada fría

Seres imaginarios están copando el barrio

puede que perdamos pero somos varios

Con historias grandes para el anecdotario

Queda el orgullo y el amor

Y si la vida es una arena movediza

No se va a salvar ninguno de los que la pisa

Eso es así, decís que no

Llega el fin y no se quien sos

Si la vida es una arena movediza

No se va a salvar ninguno de los que la pisa

Eso es así, decís que no

Llega el fin y no se quien sos

Quereme

Te creo pero quereme

Hasta que llegue quereme

Aunque nos cueste quereme

Pero se mezcla en tus ojos

Buscando otra versión

Ya no la ve ni cuadrada

Y se le ocurre decirte algo mejor.