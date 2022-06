Una joven de 21 años denunció haber sido víctima de una violación grupal por al menos cuatro hombres, entre los que se encontraba su primo, quienes después del hecho la dejaron tirada en la vereda de su casa, en una localidad de Oberá, Misiones. Antes de irse, golpearon la puerta para que los padres salieran a socorrerla: estaba semidesnuda, tapada con un cubrecama, golpeada y embarrada.

El hecho ocurrió hace una semana, pero se conoció en las últimas horas, después de que sus padres, desesperados, hicieron pública la situación porque su hija dejó de hablar, "y solo mueve la cabeza", dijeron al portal Misiones Online.

La denuncia fue realizada en la Comisaría de la Mujer de Guaraní, en el departamento misionero de Oberá. Nancy, la madre de la víctima, habló del horror que vivió su hija: “No se lo deseo a nadie, si nosotros, como padres, estamos sufriendo, ni me puedo imaginar mi hija. Está destrozada".

Y agregó: “Mi marido cuando vio que ella estaba así, que la trajeron desnuda y la habíamos metido en la cama, agarró el machete y salió desesperado. Dijo que iba a matar a los que le habían hecho esto a nuestra hija. Ella tiene golpes en la cabeza, tiene los brazos lastimados, la nalga y las piernas raspadas, pero nadie hizo nada, nadie vino ni preguntaron nada. Ella no habla, está muda”.



“Necesito Justicia por mi hija, que le detengan a estos hombres. La situación que estamos viviendo es horrorosa”, exigió la mujer. "Quiero que vuelva a ser como era. le arruinaron la vida", agregó.



Cómo fue el hecho

Todo comenzó el sábado pasado a la tarde, cuando la víctima, cuyos datos no se dieron a conocer, se encontró con su primo, para tomar mates en la plaza San Martín, de la localidad de Guaraní. Cuando anocheció, se unieron otros jóvenes que trajeron bebidas alcohólicas, entre los que hay dos menores de edad.

A partir de ese momento, la joven comenzó a perder la memoria, según la denuncia. La sospecha es que la habrían drogado cuando le dieron algo de beber, tras lo cual, la llevaron a una vivienda donde habría otras personas.

Según la Policía, al amanecer del domingo, la dejaron tirada en la vereda de su casa, en estado de shock, semidesnuda, embarrada y con golpes por todo el cuerpo. Y golpearon la puerta para que salieran sus padres.

“Cuando abrí la puerta, ella se me tiró encima, la lleve hasta su cama y cuando la destapé le pregunte si la habían violado o qué le hicieron y ella me respondió: "No me hicieron nada, mami, ellos me cuidaron”", contó la mujer. “Me empezó a nombrar a las personas que estuvieron con ella, su primo estuvo en todo momento. Llamé a mi marido y le dije que a nuestra hija le habían hecho algo. Llamamos a la policía, nos dijeron que tenían otro caso y que enseguida venían. En la desesperación volví a llamar de nuevo y fue ahí cuando se acercaron”.

De acuerdo a la información policial, los involucrados serían al menos cuatro jóvenes, entre ellos, el primo Damián V., de 20 años, Leonardo F. y dos menores de edad, identificados como Yovani V., de 16, y Esteban S., de 17. Sin embargo, la joven también denunció que en la vivienda donde la llevaron había otras personas cuyo nombre no puede recordar.

Cunado los padres la llevaron al hospital, la joven comenzó a tener convulsiones. "Me decían que las convulsiones eran por el susto y la droga que le habían dado, pero mi hija sigue sin hablar, no dice nada, solo mueve la cabeza", aseguró su mamá a los medios locales.

“Ella nombró a varios chicos, pero siempre recordaba a los dos que le trajeron a casa, todo el tiempo mencionaba a su primo”, aseguró. “Si mi sobrino tuvo algo que ver, quiero que lo pague. Si tuvo algo que ver o si él le drogó, quiero que pague por lo que le hicieron. Ella lo nombró y lo sigue nombrando”, finalizó la madre de la víctima.