La Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita y la agrupación Barrios de Pie realizaron hoy un "banderazo" en plazas y distintos puntos del país para impulsar el proyecto de ley de Renta Inesperada que fue presentado por el Poder Ejecutivo en el Congreso. Esta mañana, el presidente Alberto Fernández sostuvo que el proyecto "debe ser aprobado" y que "el mundo está caminando hacia ese sentido".

"En las vísperas de esta fecha tan emblemática del Día de la Bandera la idea fue empezar un proceso de debate", dijo el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, y detalló que "entregamos materiales de difusión que explican el sentido de la Renta Inesperada".

Con las consignas "Paguemos la deuda interna" y "Argentina desde abajo", la actividad central se hizo en el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires, donde estuvieron presentes el presidente del bloque del Frente de Todos en la legislatura porteña Claudio Ferreño, la legisladora Laura Velazco, el coordinador de Barrios de Pie de Ciudad de Buenos Aires Walter Córdoba, el coordinador de CCC Diego Lualdi, y el del Movimiento Evita, Nahuel Casademunt.

Además, quienes pasaban por el Obelisco podían sumar su firma en apoyo al proyecto.

En tanto, en el conurbano bonaerense se concentraron en la Plaza Alsina de Avellaneda y en el centro comercial de San Justo, en el partido de La Matanza, con referentes locales.





En el material de difusión, las organizaciones sociales subrayaron que “la guerra en Ucrania provocó que ciertas empresas, sin haber aumentado la inversión ni la productividad, se estén beneficiando extraordinariamente de tal dramática situación".

La palabra del Presidente

Este sábado a la mañana, Alberto Fernández reiteró la necesidad de que se apruebe el proyecto de ley en el Congreso. "Tenemos que trabajar en la distribución para que la torta se reparta más equitativamente, porque si no el 10 por ciento come la mitad de la torta y el otro 90 por ciento come de la otra mitad. Eso no es justo”, explicó.

En diálogo con Radio 10, el mandatario contó que durante la Cumbre de las Américas realizada en Los Ángeles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le preguntó acerca del proyecto.

“Me dijo que en su país se viene una ley así -afirmó Fernández-. Él la está impulsando en Estados Unidos. También la primera ministra de Barbados (Mia Mottley) contó que la había logrado aprobar en su país y el mundo está caminando hacia ese sentido”.

Qué dice el proyecto

La medida, con la que el Gobierno espera recaudar mil millones de dólares, contempla una sobre-alícuota del Impuesto a las Ganancias de Sociedades de Capital aplicable al ejercicio fiscal 2022 que, se aplicará a empresas que cumplan las condiciones en balances finalizados luego de la sanción de la ley y durante un año a partir de esa fecha.

Alcanza a empresas con Ganancia Neta Imponible o Ganancia Contable superior a 1.000 millones de pesos, cuya Ganancia Neta Imponible haya crecido en términos reales y cumplan con una de estas condiciones: un margen de ganancia contable sobre sus ingresos en 2022 superior al 10 por ciento o, un aumento del margen de ganancia en 2022 en relación al 2021 de al menos 20 por ciento.