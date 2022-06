El fenómeno de trabajadores que no llegan a fin de mes con su salario y a duras penas le empatan a la inflación, por supuesto se extiende a Santa Fe. La provincia no puede cambiar esa ecuación por más convocatorias a paritarias que decida. Ese escenario hace que uno de los momentos con mayor inversión privada, crecimiento del empleo y demanda de trabajadores capacitados que supera largamente la oferta; no pueda incidir claramente en la sociedad santafesina. Pero los datos están y, lógico, son bienvenidos. También los gremios saben, sobre todo los estatales, que la recaudación de todos los niveles del gobierno se mantienen por encima de la inflación con un crecimiento del 79,9% interanual. Uno de los índices más altos de recaudación constante en los últimos cuatro años. Eso produce la inflación en las arcas estatales, por eso docentes oficiales, privados y empleados municipales están reclamando aumentos por encima de la paritaria cerrada hace poco tiempo atrás. Saben que hay plata como para mejorar los ingresos.

La semana cierra para la provincia con números impactantes: la promesa del pago de la deuda histórica por coparticipación en el orden de los 150 mil millones de pesos que se hará efectiva en bonos actualizables, anunció el gobernador Omar Perotti. Los casi 12 mil millones de pesos que se invertirán en el acueducto Gran Rosario, la ampliación de la planta potabilizadora de Santa Fe y también en obras de saneamiento en Granadero Baigorria. A lo que hay que agregar otros 27 mil millones de pesos para el acueducto San Javier, Ceres, Tostado que beneficiará a unos 100 mil habitantes del norte provincial. Estas grandes obras de infraestructura no hacen lucir a ninguna gestión, pero hay que decir que en la provincia casi 800 mil habitantes aún no consumen agua potable de calidad, una situación que cambiará a corto plazo.

Y los anuncios de la secretaría de Energía de la Nación que le dieron un triunfo al lobby santafesino alrededor del biodiésel. El aumento del corte con ese biocombustible surge de una profunda crisis en el abastecimiento de gasoil y la necesidad de reducir su importación que el año pasado insumió más de 2 mil millones de dólares. El biodiésel no necesita ni un sólo dólar para ser producido, paga impuestos y genera miles de empleos directos e indirectos.

Por eso no hay que confundirse con los números que muchos se apresuraron a señalar como bajos. El corte con biodiésel trepó de 5 a 12,5%. De ese incremento el cupo para la pymes productoras será del 7,5% y el 5% restante queda librado a oferta y demanda del mercado para las grandes exportadoras. Pero éste último cupo es sólo temporal mientras que el 7,5% es fijo por disposición del gobierno. En síntesis, el cupo para las pymes del sector aumentó 2,5% que, aunque parezca poco, alcanza para revertir el 40% de la capacidad instalada ociosa en Santa Fe. Sólo en la provincia, que produce el 80% del biodiesel nacional, el sector emplea a 10 mil personas de manera directa e indirecta.

Los empresarios pymes del biodiésel entienden un poco más de política que el empresario medio porque su actividad está totalmente regulada por el Estado y eso los lleva a trajinar los pasillos de los ministerios provinciales y nacionales, lo cual es arduo pero también otorga información privilegiada y detalles de cómo funcionan trámites y lobbies.

Aún antes de que se conociera la decisión de la Secretaría de Energía de la Nación, el titular de la firma santafesina Albardón Bio, Federico Pucciarello, ya había decidido invertir 15 millones de dólares en la ampliación de su planta. “Fue una medida muy equilibrada entre las grandes y las pymes del sector y en esto tuvo que ver la designación del nuevo ministro (de Desarrollo Productivo) Daniel Scioli y el trabajo de Darío Martínez desde la Secretaría Energía. Hubo una frase muy clara en las negociaciones políticas: el combustible más caro es el que no se entrega. También fue muy importante la presión de los gobernadores de Santa Fe y de Córdoba”, dijo Pucciarello en una entrevista de esta semana con Radio Sí 98.9. Claramente cubrió todo el espectro político del Frente de Todos en su agradecimiento.

Demoliamo

En 1892 se fundó el primer periódico anarquista de Rosario que se llamó Demoliamo, demolamos sería en castellano, tiremos todo abajo. Elisa Carrió podría haber sido su directora si hubiese sido anarquista, pero en rigor es su modus operandi en la política argentina en los últimos años aunque cada vez más periférica. La exdiputada nacional se hizo célebre con sus denuncias verdaderas, pero luego pulió su habilidad y la trasladó a la negociación política. Así intentó desprestigiar en su momento a Hermes Binner cuando éste se negaba a acercarse al incipiente frente con Mauricio Macri. Ahora la emprende contra Antonio Bonfatti y el intendente Pablo Javkin, pero esta vez es porque en ninguna de las mesas en las que se está negociando el futuro Frente de Frentes ha logrado sentarse la Coalición Cívica de Carrió.

Primero fue la exdiputada nacional y casi única referente de la CC en la provincia, Lucila Lehmann la que atacó a la cúpula socialista y vetó la incorporación de Bonfatti y de su exministro Rubén Galassi a una futura coalición porque ésta "no puede ser un aguantadero", dijo. Hicieron fila para responderle y criticarla pero no la convocaron a ninguna de las reuniones del armado político electoral del sector. Por eso tuvo que venir directamente Carrió y reafirmar lo de Bonfatti y llegar al mal gusto de criticar a Binner que está muerto y no puede responder.

El objetivo es demoler, crear inquina entre radicales y socialistas y seguidores de Javkin para conseguir un lugar para la CC en las futuras listas que se armen dentro del Frente de Frentes. Por supuesto muchos recuerdan que el propio Javkin no sólo fue diputado nacional por la Coalición Cívica sino que presidió ese partido. Pero es honesto decirlo, Carrió y esa fuerza política no eran ni representaban lo mismo que ahora.

Carrió hace lo que todos para conseguir abrirse paso en las negociaciones, el problema es cómo lo hace y la capacidad de demolición que puede llegar a ostentar para conseguirlo. La puja por los lugares en las futuras nóminas de candidatos será un poderoso escollo a superar por el frente no peronista en Santa Fe. Los radicales son muchos y variados y por eso siguen agitando el fantasma de una posible candidatura de Carolina Losada a gobernadora si no consiguen lo que piden. Al socialismo hay que contenerlo porque el peligro de que se corten solos con una lista propia es siempre inminente. Y Javkin debe acordar con todos si quiere estar en la cumbre de la pirámide frentista. Por ahora no hay lugar para ningún "Lilito o Lilita" por más que grite la jefa.