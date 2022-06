Con un gol de Jesús Dátolo a los 37 minutos del segundo tiempo, Banfield superó como visitante a Tigre 1 a 0 en un partido en el que abundaron el ímpetu y las imprecisiones y faltaron las llegadas. El veterano volante había ingresado apenas seis minutos antes, y empujó en la boca del arco un rebote de Gonzalo Marinelli tras un remate de Juan Manuel Cruz, quien también había saltado poco antes al campo de juego.



El partido concentró todas sus emociones en el último tramo y tuvo al VAR como protagonista central: el árbitro Merlos anuló el empate de Tigre, un minuto después del gol de Dátolo, por una mano del delantero Mateo Retegui cuya existencia se corroboró desde Ezeiza y también le negó un penal a Retegui que se reclamó en la cancha y en las tribunas.

En el primer tiempo, las dos principales jugadas de riesgo fueron producto de errores ajenos. Primero, Luciatti perdió la pelota en la salida, Urzi llegó hasta el fondo y su centro fue despejado casi sobre la línea por el propio defensor de Tigre. Después, Bologna pasó mal la pelota y habilitó a Retegui, pero reparó rápidamente su error atorándole y tapándole el pie a mano.

El segundo tiempo siguió tedioso, con la misma tónica de aproximaciones a las áreas rivales pero sin demasiada profundidad. Tras el gol de Dátolo, Tigre reaccionó de inmediato y pasó todo lo que no había pasado hasta allí: el gol anulado a Retegui y el penal que no le concedieron al propio delantero. Merlos dio siete minutos de descuento, pero Tigre no pudo alcanzar el empate, acaso por haberse despertado demasiado tarde. El partido estaba para cualquiera y lo ganó Banfield, sólo por haber convertido un gol cuando el 0 a 0 daba la impresión de ser inmodificable.

Con su victoria, segunda consecutiva en lo que va del campeonato, Banfield trepó provisoriamente a la punta del torneo con 7 unidades, junto a Estudiantes, Platense y Newell's que todavía no jugaron esta fecha. Tigre, en cambio, sufrió su segunda derrota consecutiva tras la goleada que Boca le aplicó el miércoles en la Bombonera. Con apenas 4 puntos sobre 12 jugados, ahora el equipo de Victoria deberá buscar su recuperación ante San Lorenzo el domingo próximo en el Nuevo Gasómetro azulgrana.