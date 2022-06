El presidente de la Nación Alberto Fernández abrió la puerta a la posibilidad de que Vicentin se transforme en una empresa pública de alimentos ahora que la Corte Suprema de Santa Fe suspendió el proceso concursal y decidió a avocarse a analizar el caso. Para el presidente, esa medida inédita abre otro escenario, diferente al de 2020 cuando se anunció la intervención de la empresa y la posibilidad de expropiarla. Sugirió que es posible aprovechar el cramdow (instancia previa a la quiebra en la que los acreedores pueden ofrecer a la justicia una salida a la empresa fallida) para elaborar una alternativa a partir de las acreencias del Banco Nación y de privados, dando a entender que podrían combinarse capitales públicos y privados. "Tal vez podamos hacer algo. No digo que esté seguro, pero sí que tenemos un escenario mas favorable" que el de 2020, dijo el presidente en el reportaje que le hacen Melisa Molina y Raúl Dellatorre en la edición de ayer de Página/12.

La afirmación presidencial vuelve a poner el tema Vicentin en los principales despachos de la Casa Rosada. Ayer abundaron consultas y especulaciones sobre el tema pero ningún actor vinculado a la situación de la agroexportadora del norte santafesino podía dar precisiones o conocía pormenores de la idea que expresó Fernández.

"En el escenario actual, en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha intervenido y se podría dar la posibilidad de cramdown, yo dije estudiémoslo porque es posible. Lo que no es posible es esta lógica de «expropiemos empresas de cualquier modo» porque después se paga lo que no corresponde. Y yo no quiero hacer eso", fueron las palabras de Fernández. En la entrevista hace mención al rol de YPF en el mercado de hidrocarburos. "Me parece que la Argentina tiene que repensar su estructura en materia alimentaria, así como en el tema de comercialización de cereales... Una empresa testigo que te ordene el mercado no es algo menor", refiere cuando se le pregunta si es posible pensar en una empresa pública de alimentos.

El presidente dijo en esa conversación que es una "cuestión de oportunidad" que se plantea. Dijo tener la misma decisión de 2020 cuando "me metí con la intervención, pero con mucha interferencia del juez de la convocatoria. Entonces vi que podía obligar a los argentinos a pagar una deuda cuantiosa, que no era razonable. Por eso retrocedí".

Definió esa "cuestión de oportunidad" a partir de la decisión de la Corte de avocarse a analizar el concurso preventivo de Vicentin a 14 días del fin del periodo de exclusividad que tiene el directorio para conseguir la aceptación de la propuesta de pago, que en distintos ámbitos se daba por hecho. Gutiérrez ordenó al juez de Reconquista Fabián Lorenzini suspender plazos y remitirle la documentación, lo que aventura un estudio del caso que llevará bastante tiempo, según fuentes de tribunales.

La resolución hizo lugar al pedido de un acreedor comercial de Vicentin, Commodities SA, que no está de acuerdo con la oferta y que aduce una situación de gravedad institucional en torno a la actuación de Lorenzini y la estructuración de la oferta de pago en base a bienes que están cautelados por la Justicia penal. Además, es el querellante más activo en la causa penal que llevan adelante los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno en la que están imputados por estafa y otros delitos las 14 personas que integraban el directorio en diciembre de 2020, cuando se declaró el default.

"El Banco Nación es un acreedor privilegiado y puede ser determinante de la quiebra o de la continuidad. Ahora, si somos garantes de la continuidad, entonces pondremos las condiciones para que sea posible", proyectó el presidente.

El directorio de Vicentin había logrado involucrar en la oferta de pago a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que es el principal acreedor comercial, Bunge y Viterra, que es socio de Vicentin en Renova. Al menos en el caso de ACA, sería necesario incorporarla a cualquier mesa en que se negocie un futuro diferente para la agroexportadora.

El abogado querellante en la causa penal, Gustavo Feldman, se hizo eco de las declaraciones del presidente a Página/12: "Contra todas las tropelías de Reconquista, en Rosario corrimos el velo. Claro que ahora es el momento, esta vez haciéndolo bien y comunicándolo mejor. Caída la "propuesta" ahora viene el "salvataje" con protagonismo del ESTADO NACIONAL y los acreedores".