El actor Tyler Sanders fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles. Con apenas 18 años ya había actuado en reconocidas series como Fear the Walking Dead o 911: Lone Star.

En un breve comunicado enviado al portal Deadline, Pedro Tapia, representante del joven, aseguró estar "conmocionado" por la noticia. En diálogo con TMZ, el manager confirmó que la muerte de Tyler está "sujeta a investigación" y pidió que se lo recuerde como "un chico muy bueno que venía de una buena familia".

La policía afirmó que no hay nada que pueda indicar a terceros involucrados en la trágica muerte del actor. Las autoridades investigan las causas del deceso y en los próximos días se le realizará la autopsia al cuerpo, para definir la causa real de su muerte.

Sanders también había participado en The Rookie y Just Add Magic: Mystery City. Además, tenía dos estrenos pendientes en la pantalla grande y en televisión: eEl corto de suspenso Shock!, en el que interpreta a un admirador secreto obsesivo, y el largometraje "The price we pay".