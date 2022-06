Mientras en el PRO hacen fila para sumarse a las candidaturas a gobernador bonaerense, los radicales cuecen su propia interna. La decisión de Facundo Manes de lanzarse por una candidatura presidencial los dejó sin su figura fuerte para candidato a gobernador, por lo cual lo que sigue por ahora en la baraja de opciones son una serie de cartas menos ganadoras que Manes (que, de todas formas, perdió una interna con Diego Santilli hace un año). Entre los que se mencionan están el actual presidente de la UCR, Maximiliano Abad, la diputada Karina Banfi o el intendente de San Isidro, Gustavo Posse. Por su parte, Martín Lousteau puso a caminar la provincia a Martín Tetaz para sumarlo a la lista. Hay quienes se esperanzan con que conseguirán traer a alguien de afuera de la política para que sea una opción taquillera: una suelte de “Manes 2” que acompañe al neurólogo como candidato a presidente. Por ahora, es solo una idea feliz.

Los radicales saltaron como leche hervida cuando el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, del PRO, tiró hace poco la posibilidad de que los correligionarios secunden: “Santilli y Abad hacen una excelente fórmula para la gobernación”, elogió, a la vez que buscaba dar por zanjado el intento de los integrantes de la UCR bonaerense de encabezar la fórmula en 2023. Está claro que ni Abad ni el resto de los dirigentes están dispuestos a resignarse a la vicegobernación, como ya hicieron cuando María Eugenia Vidal fue la candidata (ahí lograron, efectivamente, que la fórmula no fuera cien por ciento PRO y corrieron a Cristian Ritondo del segundo lugar en la boleta para poner a un decorativo Daniel Salvador).

Con Manes, hubo por un tiempo el sueño de un candidato propio, pero rápidamente el neurocientífico dejó en claro que lo suyo era aspirar alto y se lanzó para la Presidencia. ¿Quién lo reemplazará? No hay hoy una respuesta definida. Los nombres que circulan son todos de menor conocimiento público que el que encabezó la boleta radical en las PASO del año pasado. Entre ellos, Abad tiene a su favor que lo apoyan tanto Manes como Gerardo Morales, otro potencial candidato a presidente radical. También que, desde la conducción de la UCR bonaerense, cuenta con el respaldo de buena parte de los intendentes radicales.

La “hipótesis Abad” para gobernador que juegan en el Comité provincial parte de la idea de que la boleta la tracciona el candidato a presidente y, por debajo, los intendentes. Una suerte de arrastre “por arriba” y “por abajo” que hace, según esta teoría, que la figura del gobernador no necesite ser tan taquillera.

Las otras dos figuras que siguen la misma hipótesis son las diputadas Karina Banfi y Alejandra Lorden. Ambas tuvieron presencia en el Congreso y buscan que el radicalismo postule a alguien que, básicamente, no sea un varón. Tienen un espeso techo de cristal que romper, si se tiene en cuenta la tradición radical.



En cambio, Gustavo Posse es una figura que no viene de la UCR bonaerense: de hecho, enfrentó a Abad en una cruenta interna hace algunos años y perdió. Posse el año pasado amenazó con postularse y terminó apoyando a Santilli contra Manes. Por eso, hay una fuerte desconfianza hacia el intendente de San Isidro. Lo imaginan más en la órbita del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que liderando una corriente radical que le pelee la candidatura a la gobernación de Juntos al PRO.

La lista de opciones radicales no se detiene ahí. Martín Lousteau consideró que la salida de Manes los dejó expuestos en el frente bonaerense y no parece haber adherido a la “hipótesis Abad”. Quizás por eso lo puso a caminar a Martín Tetaz la provincia, para presentarlo como un candidato alternativo al de la conducción de la UCR y jugar con su estilo disruptivo para presentarlo como el cambio.

Manes no parece estar entusiasmado con la idea de llevarlo a Tetaz como candidato. En la UCR bonaerense siguen con la esperanza de convencer a alguna figura con prestigio para que cumpla el rol que iba a cumplir originalmente Manes en la provincia de Buenos Aires. El neurocientífico quisiera alguien así para afianzar su discurso de que viene a ser “lo nuevo” frente a candidatos con mucho recorrido en la política como Rodríguez Larreta en lo nacional o Santilli. Incluso, la fórmula presidencial de Manes podría sumar a Carolina Losada, de Santa Fe, con la idea de presentar una propuesta de outsiders del sistema político. Un candidato a gobernador que siguiera esa línea no desagradaría a Manes, aunque todo indica que para él no es Tetaz.

Quien sea que termine siendo el o la elegida de la UCR deberá enfrentarse a alguna de las opciones del PRO: por ahora, son cuatro. Está Santilli, apoyado por Larreta; Vidal ya dejó en claro que su candidato es Ritondo; Patricia Bullrich tiene al intendente de Capitán Sarmiento y ex funcionario macrista Javier Iguacel; y Néstor Grindetti, de Lanús, también piensa jugar y se viene mostrando muy cerca de Mauricio Macri, en el eventual caso de que el ex presidente vaya por un segundo tiempo y lo lleve como candidato a gobernador. Todo está por resolverse en las internas de Juntos por el Cambio.