TEATRO

Pundonor

Escrito y actuado por Andrea Garrote –y dirigido también por ella junto a Rafael Spregelburd, su compañero de aventuras escénicas desde la creación de El Patrón Vázquez–, Pundonor da cuenta de un momento álgido en la vida de Claudia Pérez Espinosa, una profesora universitaria, doctora en Sociología, que vuelve a las aulas después de tomarse unos meses de licencia. Todo parece ir bien, pero la clase que debe dar, una introducción a la obra de Michel Foucault, se interrumpe constantemente debido a su situación de fragilidad. Claudia necesita dar explicaciones sobre su comportamiento, aparentemente necesita redimirse. Lo que pasó antes de su licencia (o mejor dicho, lo que la motivó) no se puede contar acá: se irá develando a medida que el relato avance. Últimas funciones de una obra infalible, a esta altura un pequeño clásico de la cartelera porteña.



Domingos a las 18.30 en el Metropolitan Sura (Av. Corrientes 1343). Hasta el 10 de julio.

La pasión según G.H.

Esta adaptación para el teatro de la singular novela de Clarice Lispector presenta a una mujer, G.H. (¿el Género Humano?), que, de manera epifánica, emprende un viaje –introspectivo- hacia el interior de su confortable departamento de clase acomodada en la ciudad. En su recorrido, G.H. cuestiona las vanidades de la conciencia humana; devela las problemáticas del lugar de la mujer en el patriarcado y en el mundo del arte (el personaje es una escultora aficionada); evidencia las tensiones de clase (en el vínculo con su mucama Janair) y los avatares y padecimientos del ser humano en la sociedad contemporánea, para encontrar su propio lugar y su propia voz. Con Mercedes Fraile y dirección de Marcelo Velázquez.

Los domingos 17.30 en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034, Almagro.

MUSICA

We’ve Been Going About This All Wrong

El sexto álbum de Sharon Van Etten, grabado en su estudio casero de Los Ángeles, se distancia de su disco anterior, el pop eufórico de Remind Me Tomorrow, para regresar a la instrospección de la guitarra acústica y ritmos electrónicos minimalistas; recuerda un poco a sus grabaciones primerizas en CDR, que produjo en Nueva York. De esa chica medio perdida a esta mujer profesional consagrada y madre hay mucha distancia, y se nota en estas canciones. 'Darkness Fades", que abre el disco, es un tema etéreo en el que se luce su voz hermosa y el crescendo épico, tan liviano como amplio, que recuerda cómo las cenizas de un incendio forestal llegaron hasta su casa. "Escucho caer las estrellas", canta. Hay otra canción de título similar, "Darkish", de una fragilidad de joya delicada. Pero quizá la más importante es “Home to Me,” un mensaje para su hijo pensado para el futuro, donde anticipa que él va a estar molesto por su trabajo y donde se enfrenta al planteo de maternidad, trabajo y satisfacción.

Big Time

Después de su fantástica incursión en los clásicos de los 70 y 80 (hizo una de las mejores versiones de "Gloria"), Angel Olsen acaba de lanzar un disco con aires country, mucho pedal steel y en la voz cierto aire a Tammy Wynette. Es un disco radiante e íntimo, con cierta melancolía subyacente, que habla de un amor nuevo, despide a su madre y arreglos que acompañan esta encarnación de cowgirl con gran delicadeza. Lo produjo Jonathan Wilson y todas las canciones son destacables pero la amorosa "Big Time" que da título al disco quizá represente el tipo de compositora en la que se ha convertido o cuál es su nueva piel, en todo caso.

ONLINE

Single Drunk Female

“No me critiques por tomar una copa de vino a la noche. Ser una persona es algo muy difícil”, le dice su madre a Samantha, en uno de los primeros capítulos de la nueva serie de Star+. Es raro, porque Sam bebe mucho más alcohol que ella, aunque en ese preciso momento esté intentando dejar el vino y otros líquidos más duros. Con partes iguales de drama y comicidad, los diez episodios de media hora, protagonizados por Sofia Black-D'Elia (Gossip Girls), describen el intento de una veinteañera por abandonar los malos hábitos de la botella luego de llegar ebria al trabajo y agredir físicamente a su jefe. Para la creadora Simone Finch, que comenzó a trabajar en el guion en 2012 cuando atravesaba problemas de alcoholismo, “Sam es mi doppelgänger. La serie trata sobre un personaje que está redescubriendo la vida sin alcohol, la victoria que significa permanecer sobrio y las relaciones madre-hija”. Ally Sheedy, una de las chicas de El club de los cinco, interpreta a la mamá de la problemática Sam.

La casa de papel: Corea

El éxito es así, siempre trae cola. Y remakes. La versión surcoreana de la exitosísima serie española desembarca en Netflix con, a priori, varios detalles de interés. La trama es la misma, pero el trasfondo es ahora una Corea a punto de reunificar los dos estados independientes, situación delicada si las hay. Es entonces cuando la fábrica de billetes, instalada en la actual zona de seguridad entre los vecinos, es tomada por asalto por un grupo comando de ladrones. El reparto es uno de los fuertes de la nueva versión: a Yoo Ji‑tae, el archienemigo del protagonista de Oldboy, se suma Kim Yun‑jin, una de las actrices de Lost, y Park Hae‑soo (El juego del calamar). ¿Se repetirá el fenómeno global?

CINE

Pequeña flor

Santiago Mitre, el director de El estudiante, La patota y La cordillera, se fue a Francia a filmar la adaptación de la novela de Iosi Havilio, un pequeño gran relato de inconscientes reprimidos, miedos y crímenes ejecutados a repetición. Daniel Hendler, ideal para el papel, es José, un dibujante argentino que vive en Francia y no anda en las buenas en términos laborales. Junto a su pareja Lucie (Vimala Pons) acaban de tener un hijo y la situación en casa no es precisamente perfecta. La visita a un vecino amante de los buenos vinos y los vinilos de jazz termina en asesinato, que José repetirá todos los jueves, de las mil y un maneras posibles. La aparición de un gurú de la psicología poco ortodoxa (genial Sergi López) pone aún más patas para arriba la relación de la pareja, en una comedia negrísima que abreva en las fuentes del fantástico e inspira varias escenas en el surrealismo bien entendido. Un cambio de registro en el cine de Mitre que bien podría abrir nuevas líneas en su filmografía.

Mamma Roma

El segundo largometraje de Pier Paolo Pasolini, presentado originalmente en 1962, disfruta por estos días de un reestreno en copia restaurada en salas de cine. Se trata de una ocasión extraordinaria para volver a ver (o apreciar por primera vez) las bondades de un film fuera de norma. Anna Magnani es la prostituta que camina las calles de Roma mientras imagina una vida diferente y, tal vez, mejor. Mientras eso mismo parece comenzar a ocurrir, su hijo Ettore inicia una vida de criminalidad en los barrios bajos de la gran ciudad italiana. Notable dirección de fotografía de Tonino Delli Colli para un auténtico clásico del post neorrealismo, acechado por la censura cinematográfica en el momento del estreno.

TV

El odio es ciego en Filmoteca

La emisión favorita de la cinefilia local, el programa conducido por Fernando Martín Peña y Roger Koza, presenta hoy a la medianoche un título no demasiado conocido del realizador Joseph L. Mankiewicz y de la estrella en ascenso Sidney Poitier (en realidad, se trata de su primer papel importante en un largometraje). Mientras intentan llevar a cabo un típico robo en una estación de servicio, dos hermanos reciben impactos de bala y uno de ellos muere en el hospital, mientras es atentado por un médico afroamericano. Richard Widmark interpreta al sobreviviente, un racista empedernido que culpa al Doctor Brooks por el inevitable hecho. Ejemplo perfecto del cine de los años 50 preocupado por cuestiones sociales, No Way Out (“Sin salida”), su pesimista título original, incluye una potente secuencia de “disturbios raciales”, como solía denominárselos en aquellos tiempos convulsionados, marcados por una sociedad que apoyaba en gran medida el segregacionismo.

Hoy a la medianoche, por la Televisión Pública.

El regreso de Westworld

Vuelve con su cuarta temporada la serie basada –cada vez más libremente– en la película de los años 70. El secretismo está a la orden del día y muy pocos detalles han trascendido a la prensa. En el tráiler se escucha la voz de Dolores Abernathy mientras afirma que “algunas personas eligen ver la fealdad en este mundo. El desorden. Yo elijo ver la belleza. Creer que hay un orden en nuestros días, un propósito”, mientras corren imágenes de las dos primeras temporadas. ¿Dolores es ahora una escritora reflexionando sobre su vida y su arte? ¿Acaso la serie se acerca cada vez más al estilo pseudo trascendental de Matrix? Las respuestas, o algunas de ellas, a partir de hoy.

Domingos a las 22, por HBO.