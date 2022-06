El ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, destacó este martes el discurso que brindó este lunes la vicepresidenta Cristina Kirchner y lo definió como “una clase magistral de Economía”.

Asimismo, afirmó que “lo más contundente y lo más importante" del acto se dio sobre el final, cuando la expresidenta insistió en la unidad del Frente de Todos.

En ese sentido, el funcionario hizo hincapié en la importancia de la autocrítica dentro de un espacio político. “Escuché a muchos dirigentes arrepentidos de haberle hecho paros a Cristina. A veces generamos contradicciones secundarias y nos dividimos en cuestiones primarias”, dijo en diálogo con Aquí, allá y en todas partes.

Y agregó: ”El peronismo genera esa clase social ascendente pero la dificultad que tenemos es tener claro de dónde venimos, a donde pertenecemos, cuáles son las alianzas estratégicas en desarrollo. Y esto es lo que tenemos pendiente los dirigentes, como lo planteó Perón en el '74: la unidad nacional”.

La polémica por los planes sociales

Por otro lado, Ferraresi opinó sobre los dichos de Cristina Kirchner referidos a una supuesta "tercerización" en el manejo de los planes sociales que brinda el Estado y a las críticas que generaron al interior del oficialismo, incluidas las del presidente Alberto Fernández.

"El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas. (...) El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja", había dicho la vicepresidenta en su discurso.

Al respecto, Ferraresi minimizó las repercusiones y sostuvo que fue lo menos importante del acto de este lunes. "Lo más importante fue la unidad del Frente de Todos y el análisis de qué nos pasa con la economía argentina", enfatizó.

Aunque no esquivó el tema y agregó: "Las experiencias de Estados paralelos no funcionan, es algo que hay que resolver. Uno de los objetivos que tiene tanto el Ministerio de Desarrollo Social como el Presidente es la conversión de planes sociales a la generación de puestos de trabajo”.