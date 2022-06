El ex presidente Mauricio Macri reapareció en un encuentro de los equipos técnicos de la Fundación Pensar en Salta. No viajó hasta allá, sino que les habló por videoconferencia en una pantalla gigante que montaron para la ocasión. El ex mandatario no se metió en las discusiones entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, sino que le apuntó al actual gobierno como un todo: dijo que es “una mezcla de ineptitud bestial, ideas equivocadas y maldad; una combinación casi perfecta para obtener un resultado malo”. El discurso de Macri fue la apertura de las jornadas que continuarán el miércoles con intervenciones de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, dos de los potenciales candidatos a presidente del PRO. Macri les bajó línea: “O somos el cambio o no somos nada”.

El ex mandatario fue la figura que abrió los encuentros de los equipos técnicos de la Fundación Pensar, que está preparando los programas de gobierno para 2023, bajo el comando de Franco Moccia, ex ministro de Larreta. Hace unas semanas, en un almuerzo de la cúpula del PRO, hubo un tironeo por el rol de la Fundación: Bullrich le planteó a Larreta que la estaba usando para su candidatura particular, cuando es del PRO. Y amenazó con hacer otra fundación propia, si seguía así. Hasta ahora, esa amenaza no se cumplió.

Lo cierto es que la Fundación Pensar arrancó el Encuentro Regional Norte con la mirada del expresidente Macri, algo que se deja leer en línea con las invitaciones que le hizo Larreta a Macri a recorrer con él escuelas o participar de otros encuentros de gestión. El jefe del gobierno porteño busca así mantener contenido al ex presidente, y demostrarle que le seguirá dando reconocimiento aún en el caso de que el candidato en 2023 sea Larreta. Si esa estrategia le funciona o no, también está por verse.

Macri, además de criticar al Gobierno, optó por bajar línea a los propios con la idea de que el (eventual) regreso de Juntos por el Cambio en 2023 no tiene lugar para los tibios: “Tenemos que aprender que no podemos volver porque queremos volver al poder. Tenemos que volver porque queremos poner en el rumbo correcto a la Argentina. Somos el cambio o no somos nada”, remarcó Macri, ante un auditorio que incluía dirigentes de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.

Macri sostuvo que el actual Gobierno es lo opuesto: “Se juntaron sin una idea, sin un proyecto, solo para volver al poder y conservar privilegios. Nosotros tenemos que hacer todo lo contrario”. Remarcó que uno de los trabajos de un futuro gobierno PRO será reformar la educación (y, en particular, ir por los sindicatos docentes): “No tenemos futuro si tenemos líderes docentes que dicen que no quieren preparar a los chicos para la empresa y que no se quieren evaluar”, lanzó, en línea con las pasantías laborales que el gobierno porteño volvió obligatorias para completar quinto año en la Ciudad de Buenos Aires.

También abogó por el retorno de la política de mano dura que Bullrich supo ejecutar: “Tenemos que poner de vuelta al narcotráfico en retroceso y necesitamos jueces que tengan el coraje no solo de batallar contra el crimen organizado sino defender la ley en general que incluye los derechos de propiedad”. No aclaró si recibiría para jugar al paddle en Olivos a algunos de esos jueces.

Macri dijo que el próximo gobierno se encontrará con “una Argentina con más de 50 por ciento de pobreza en varias regiones. Mucho más golpeados, pero mucho más sabios”. “Si no generamos una percepción de cambio profundo no hay inversiones ni empleo”, remarcó sobre la idea de que en una nueva gestión no habrá gradualismo. Todos parecieron mensajes destinados a Larreta, que es el candidato más identificado con la moderación, mientras que Bullrich sigue una línea discursiva similar a la de Macri.



Por su parte, el secretario general de la Fundación Pensar, Francisco Quintana, explicó que harán tres encuentros regionales más este año, en Cuyo hablando de la reforma educativa, y en la Patagonia, cuyo eje será la seguridad y la energía. “No queremos ser simples espectadores de la dura realidad que atraviesa nuestro país. Queremos cambiarla y sabemos que la única forma de hacerlo es involucrándonos y siendo protagonistas”, consideró Quintana.