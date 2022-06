Este martes el término “garganta profunda” se convirtió en tendencia en las redes sociales tras el furcio del presidente Alberto Fernández que enunció la frase “garganta profunda” en vez de “Garganta Poderosa”, cuando quiso destacar el trabajo de la revista de cultura villera. Mientras algunos medios hegemónicos se burlaron del del mandatario argentino, desde la publicación hicieron un llamado a atender las problemáticas de los barrios vulnerables.

“Ojalá sirva la tendencia como Garganta Profunda para que #HablemosDelNarcotráfico, porque la violencia en los barrios sigue creciendo. Por lo demás, La Garganta es poderosa y ya lo saben bien. Ahora por si quedan dudas, profunda también”, reza el mensaje publicado desde la cuenta de Twitter de la revista.

La publicación tuvo lugar luego de que el término “Garganta Profunda” se convirtiera en uno de los temas del día en las redes sociales. Sucede que, este mediodía, mientras participaba de un acto con referentes de derechos humanos, el presidente Alberto Fernández confundió los nombres, mientras intentaba respaldar a las organizaciones sociales, que se sintieron aludidas tras el discurso de Cristina Kirchner, quien se refirió a la "tercerización de los planes sociales".

"Quiero agradecerles aun cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar. No esperen que yo generalice. Eterna deuda de gratitud para con cada una de esas organizaciones", expresó Fernández durante su discurso en el Museo del Bicentenario, donde encabezó el lanzamiento del III Foro Mundial de Derechos Humanos que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023.



Tras los aplausos, el jefe de Estado destacó a Nacho Levy, director de La Garanta Poderosa sentado entre los invitados. "Ahí veo al compañero de Garganta Profunda, y como él, a miles", afirmó y lo señaló, aunque de inmediato le aclararon por lo bajo: Poderosa. "No, profunda no, poderosa", se corrigió de inmediato entre las sonrisas.



"Es poderosa, pero profunda también, porque en esa revista nos enseñaron muchas cosas que eran ocultas por otros medios", concluyó Fernández.