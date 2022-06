Central tiene problemas para pagar sueldos, está aquejado por deudas con prestamistas, acumula frustraciones deportivas hace tiempo pero le concede la gestión del equipo a Carlos Tevez para su primera experiencia como entrenador. El desembarco del ídolo de Boca en Arroyito tiene dos razones que dejan de lado la crítica coyuntura: hay elecciones en cuatro meses y la dirigencia se refugió en la repercusión mediática como analgésico al complejo momento. “Central era uno de los cuatro clubes que había pensado en dirigir si me llamaban, es un gigante dormido”, reconoció el nuevo entrenador canaya. “Mi primer desafío como entrenador lo agarro en Central por su gente. Confío en que podemos hacer cosas lindas”, recalcó Tevez, ayer por la noche, al final de su primera jornada al frente del plantel canaya. El único directivo que lo presentó fue el vicepresidente Ricardo Carloni.

“Vengo a trabajar para sacar al equipo adelante, dejemos lo político de lado”, aclaró Tevez al presentarse. Es que el ex delantero de la Selección fue acompañado por el vicepresidente Ricardo Carloni, quien al tomar el micrófono ejerció un discurso de claro tono electoral. “Tevez viene para darle continuidad al proceso deportivo que se inició en 2014 y que tuvo a Central como protagonista en el fútbol argentino, Copa Libertadores y Copa Argentina”, aseveró Carloni, asumiendo de forma implícita su ambición de ser candidato a presidente en octubre.

Tevez tomo distancia del proceso electoral e hizo foco solo en la tarea deportiva que viene por delante: “Mi primer desafío como técnico lo agarro en Central por su gente”, aseguró. “Tuve muchas ofertas –añadió a continuación a Tevez-- pero Rosario tiene en Central al club de la gente, que hace que si hacemos las cosas bien podemos hacer mucho ruido e historia. Y confío en que podemos hacer algo lindo en Central”.

El nuevo cuerpo técnico canaya está compuesto por más de siete personas, aunque aún no está confirmada la inclusión de Carlos Retegui. Durante todo el día de ayer Tevez se movió en las instalaciones de Central como si se tratara de una estrella de rock. Siempre escoltado, con gente que le hablaba por detrás o de lejos a cada paso. Y el club buscó despertar la identificación del hincha con el nuevo entrenador: lo presentó como “el jugador del pueblo” en redes sociales. “Para agarrar tuve que ver el plantel que tenía y confío mucho en estos jugadores”, enfatizó el joven técnico. Y luego intentó despejar los rumores que lo vinculan con refuerzos para el equipo: “No pedí ningún jugador. El apellido Tevez para el hincha de Central es descocido pero puede abrir puertas y la verdad que no he pedido ningún refuerzo. Como jugador no me gustaba cuando llegaba un entrenador y se hablaba de refuerzos, y no lo voy hacer ahora como técnico. No hablé con nadie. Quiero ver a los chicos, quiero que me demuestren que quieren jugar en Central y después evaluaremos qué posición debemos reforzar. No podemos traer a nadie porque primero hay que ver lo que tenemos”.

“Estoy muy contento con ser entrenador, lo disfruto. Cuando Central me llamó directamente dije que sí, que quería agarrar", apuntó. "Venimos con una idea clara, tenemos falencias como equipo que debemos afrontar. Central es una cosa cuando juega de local y otra de visitante. El nivel de los chicos cae de visitante y debemos darle herramientas para que eso no suceda”, explicó el Apache. “Ahora tengo la camiseta de Central como técnico y soy un agradecido por la confianza. Pero sé que la gente me va a querer o no por lo que haga el equipo en cancha”, admitió.



El debut de Tevez será el viernes a las 19 en el Gigante ante Gimnasia y Esgrima. “Tenemos poco tiempo de trabajo para cambiar algunas cosas pero lo vamos a intentar. Hay que buscar una identidad como equipo. La gente se debe sentir identificada con este equipo, es lo más difícil de lograr pero vamos a trabajar duro para encontrarlo”, prometió. “Nosotros vamos a pensar solamente en jugar. No venimos bien y el desafío es concentrar a los chicos para que solamente jueguen al fútbol”, reiteró el técnico canaya, escoltado por el manager Raúl Gordillo y Carloni.

El primer refuerzo de Tevez es el colombiano José Leudo, quien ayer se integró a las prácticas. “Cuando hablamos ya estaba cerrado pero me sorprendió, tendrá las mismas chances que todos”, confió el joven técnico, para luego tomar distancia de la injerencia que puede asumir el representante Christian Bragarnik en su equipo. "Cristian tiene muchos jugadores y técnicos pero no va a tener ninguna infuencia en lo que yo decida sobre refuerzos o jugadores. Nadie me va a poder un jugador", aseguró.