El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, salió al cruce de los transportistas que bloquearon la autopista Buenos Aires - La Plata este miércoles en la primera hora de la mañana. Afirmó que "es un grupo con poca representación" y adelantó que el conflicto por el faltante de gasoil está pronto a resolverse.

La protesta de los transportistas provocó larguísimas demoras en la Buenos Aires - La Plata mano a Buenos Aires, a la altura de Dock Sud. Desde la primera hora de la mañana, bloquearon el paso de vehículos en reclamo por la falta de gasoil. Tras varias horas de caos, largas demoras y la llegada del ministro de Seguridad, Sergi Berni, a la zona, comenzaron a liberar algunos carriles para descomprimir el tránsito.

Los transportistas reclaman por la falta de gasoil en gran parte del país. Este martes habían anunciado que durante esta jornada llevarían adelante un paro por tiempo indeterminado. La medida de fuerza fue impulsada por Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA), Autoconvocados Unidos y el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP), quienes se sumaron a los reclamos en Tucumán y otras partes del país.

Consultado por AM750, el ministro de Transporte bonaerense hizo foco, justamente, en las organizaciones convocantes: “Me llama la atención el momento del corte. Porque venimos teniendo reuniones con todas las cámaras de transporte. Con todos venimos trabajando el tema. Es un grupo con muy poca representatividad, autoconvocados. No están dentro de ningún esquema”.

Para el funcionario, “este no es el camino” correcto para llegar a una solución. “Lo que yo les dije es que tienen que ayudarnos a ayudarlos. Yo garantizo cualquier mesa de negociación, de chalas”. Y cuestionó: “No está claro qué reclaman. Si es por el abastecimiento, si quieren un precio diferencial. No lo sé”.

Además, sobre la presencia de Sergio Berni en la zona, dijo: “No voy a negar el problema, existe, lo venimos trabajando y estamos empezando a normalizarlo. En este momento viene esta medida de fuerza sin ningún aviso, sin ningún sentido. Hay un delito flagrante y el ministro considera que tiene que actuar”.

Gasoil, faltante y aumentos

En un contexto signado por el desabastecimiento en varias provincias del país y la alta demanda, el gobierno nacional autorizó la semana pasada a las empresas petroleras una suba del 12 por ciento en el gasoil. El anuncio junto con la habilitación de un incremento del porcentaje de corte con biodiesel del 5 por ciento actual al 12,5 por ciento.

"Esta medida permite no sólo paliar situaciones coyunturales, como la actual escasez de gasoil, sino también contribuir a la diversificación de la matriz energética a partir de combustibles 100 por ciento renovables y de origen nacional, desarrollando economías regionales, agregando valor en origen, sustituyendo importaciones, y preservando el ambiente y la salud pública", celebraron desde la Cámara de Energías Renovables.